كوت ديفوار تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأرز بحلول 2025

أعلنت الحكومة الإيفوارية عزمها الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز بحلول عام 2025.

وألمح جاوسوتوريه الوزير الجديد المكلف بإدارة ملف النهوض بزراعة الأرز عن أنه سيسعى جاهدا إلى مساعدة كافة الجهات المعنية بتحويل كوت ديفوار إلى دولة مصدرة للأرز بحلول عام 2030، وأشار إلى أن الدولة تنفق 300 مليار فرنك إفريقي سنويا لاستيراد الأرز في الوقت الذي تمتلك فيه كل المقومات التي تمكنها من إنتاجه ومن ثم الاستغناء تماما عن استيراده.

وفي إطار تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي من الأرز.. قررت كوت ديفوار الاستعانة بعدد من المؤسسات المعنية مثل وكالة تنمية محصول الأرز والمكتب القومي للنهوض بزراعة الأرز.

يذكر أن كوت ديفوار تعتبر أحد أبرز الدول من حيث استهلاك الأرز في إفريقيا جنوب الصحراء إذ إنها تستهلك طنين من الأرز فى العام الواحد.