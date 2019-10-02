غدًا.. انطلاق فعاليات معرض القاضى الثانى للكتاب

يفتتح المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادي قضاة مصر غدا الخميس فعاليات معرض القاضي الثاني للكتاب بالنادي النهري بمشاركة أكبر دور النشر للكتب القانونية والثقافية.



وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة اليوم الأربعاء إن افتتاح المعرض، الذي يستمر على مدى أسبوعين.



يأتي بمناسبة بدء العام القضائي الجديد وفي سبيل سعي نادي قضاة مصر لتوفير مكتبة علمية تليق بحجم الرسالة العظيمة التي يؤديها قضاة مصر، كما ينظم على هامش المعرض عدد من الندوات القانونية والثقافية.



كان نادي القضاة قد نظم معرض القاضي الأول للكتاب فى شهر نوفمبر 2018 واستمر حتى منتصف شهر ديسمبر الماضي.