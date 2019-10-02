تحرير 1214 مخالفة مرورية فى المنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، واللواء مصطفى إبراهيم مدير إدارة المرور بالمحافظة، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، لتسيير السيولة المرورية، أسفرت عن تحرير 1214 مخالفة مرورية متنوعة، بينما ضبط 17 دراجة نارية بدون لوحات معدنية.



كما نفذت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف والتى أسفرت عن فحص 9 مزارعين دائرة مركز السادات، وفحـص 34 شخصا، كما تم فحص 11 شقة مفروشة بمدينة شبين الكوم، وفحص 13 شخصا وتبين وجود عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية.