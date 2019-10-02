السيطرة على حريق فى شقة بأبوالنمرس

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة أبوالنمرس دون إصابات، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.



كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة فى منطقة أبو النمرس، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.