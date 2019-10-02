القبض على عاطلين لاتجارهما فى المخدرات بالدرب الأحمر

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة فى القبض على عاطلين أثناء بيعهما مواد مخدرة على عملائهم بمنطقة الدرب الأحمر، وتحرر محضر بالواقعة.



تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغا من الأهالى يفيد بقيام عاطلين ببيع المواد المخدرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليهما وبحوزتهما 170 جرام هيروين وحشيش و220 قرصا مخدرا واقتادهم رجال المباحث إلى القسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.