إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بطريق الواحات الصحراوى

أصيب شخصان فى حادث سيارتين أعلى طريق الواحات الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الواحات الصحراوى بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.



