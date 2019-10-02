حكايات إمبرتو إيكو "عن إساءة الفهم" في دار تبارك قريبًا

أعلنت دار تبارك للنشر والتوزيع، قرب طرح طبعة جديدة من كتاب "حكايات عن إساءة الفهم" للروائي والناقد الإيطالي أومبرتو إيكو، ترجمة ياسر شعبان عن اللغة الإنجليزية.

يناقش إيكو في الكتاب محاور مختلفة وطرق عديدة للفهم، في 3 محاضرات تتسم بدرجة ما من الشفاهية، بسيطة البناء، وغير متكلفة.

يشار إلى أن المحاضرات ألقاها إيكو باللغة الإنجليزية على طلبة الدراسات العليا في الأكاديمية الإيطالية بأمريكا.

ويتناول إيكو في محاضراته تلك 3 موضوعات مهمة: اللغة، العلاقة بين الثقافات، العلاقة بين المؤلف والقارئ والنص.

إيكو، وهو العلامة ذائع الصيت، يعرض في أسلوب بسيط ودقيق عن تأثير الخلفيات المعرفية والروحانية والأسطورية على الإنسان في علاقته بكل ما يحيط به، وتأثيراتها على تفاعلته في المجتمع.

أومبيرتو إكو (5 يناير 1932 - 19 فبراير 2016) هو فيلسوف إيطالي، وروائي وباحث في القرون الوسطى، ويُعرف بروايته الشهيرة اسم الوردة، ومقالاته العديدة.

وُلد إيكو في مدينة ألساندريا بإقليم بييمونتي، وكان أبوه جوليو مُحاسبًا قبل أن تستدعيه الحكومة للخدمة في ثلاثة حروب.

أخذ اسم عائلته إكو (Eco) من الحروف الأولى للعبارة اللاتينية ex coelis oblatus (هبة السماء)، ومنح لجده (الذي كان لقيطا) من قبل مكتب المدينة.

كان أبوه ابنا لعائلة فيها 13 ابنًا آخرين، وحاول دفعه لأن يصبح محاميًا، غير أنه انتسب إلى جامعة تورينو لدراسة فلسفة القرون الوسطى والأدب. كتب أطروحته حول توما الأكويني، وحصل على دكتوراة في الفلسفة في 1954.

عمل إيكو محررًا ثقافيًا للتلفزيون والإذاعة الفرنسية، وحاضر في جامعة تورينو، كما صادق مجموعة من الرسامين والموسيقيين والكتاب في الإذاعة والتلفزيون الفرنسيين الأمر الذي أثر على مهنته ككاتب فيما بعد.