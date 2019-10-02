"وصايا" عادل عصمت على رأس قائمة الأكثر مبيعا بالكتب خانة

تصدرت رواية "الوصايا" للكاتب عادل عصمت قائمة لأكثر مبيعًا بمكتبة الكتب خان خلال شهر سبتمبر الماضي، ضمن مجموعة متنوعة من الكتب الأدبية والكتب العامة.

ووصلت "الوصايا" إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر".

وقدمت الكتب خان ناشر الرواية العمل:"عبر وصايا عشر، تبدأ بالخلاص عن طريق تحمل المشقة، ولا تتوقف عند فضيلة التخلي، يسرد الجد سليم حكايته لحفيده "الساقط" كما يسميه، الذي اعوجت حياته واختلّت كما اعوج الزمن، الذي شهد صعود دار سليم من رماد الانهيار ثم ازدهارها ثم هدمها وتشتت سكانها في أرجاء العالم الفسيح، لتتلاشى إلى الأبد".

جاء في المركز الثاني مجموعة القصص "همس الجنون" للأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ والتي صدرت لأول مرة 1938، وأعادت الشروق نشرها في 2006.

ولدار نشر العين احتلت "على عهدة حنظلة" المركز الثالث للكاتب الروائي اسماعيل فهد اسماعيل في عام 2017، ومن أجواء الرواية، نقرأ:""في لحظة ما خُيّل لي أنّكما ممسوسان. الاسم واللقب. ناجي العلي. المهنة. عاطل عن الوطن. الهواية. الرجم بالرسم. الرجم لمن. للمتخاذلين والانتهازيين وخونة قضية فلسطين".

وحول نجيب محفوظ جاء كتاب "ثلاثون عاما في صحبة نجيب محفوظ"الصادر عن دار صفصافة للكاتب محمود الشنوانى، والذي يحكى عن نجيب محفوظ الإنسان والأديب، إذ يروي المؤلف مئات اللقاءات الممتدة عبر ثلاثين عامّا من صحبة نجيب محفوظ وصحبة رواد ندوته.

وضمت القائمة: الجبرتى وعصره لعصمت محمد حسن، والحياة السائلة لزيجمونت باومان، وفلسطين والشرق الأوسط لهانس فون وهاجن، والآن نفتح الصندوق ج2 لأحمد خالد توفيق، وأيام الخرطوم الأخيرة لحسام هلالى، وحكايات يوسف تادرس لعادل عصمت، وتقرير عن الرفاعية لمحمد الفولى.

