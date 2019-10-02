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الثقافة

الحاصلون على نوبل والأوسكار ضيوف معرض الشارقة الدولي للكتاب

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:14 ص
جريدة الدستور
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يمثل معرض الشارقة الدولي للكتاب منارة ثقافية في الوطن العربي لما يقدمه من محتوى وفعاليات تشمل مشاركة العديد دور النشر ومشاركة الشخصيات الفعالة في الأدب.
وفي عام تتويج الشارقة "العاصمة العالمية للكتاب"، تنطلق فعاليات الدورة الـ 38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب بحضور روائيين يحملون "نوبل" للأدب، ومخرجين سينمائيين عالميين حصدوا جائزة الأوسكار، مستضيفة تحت شعار "افتح كتابًا.. تفتح أذهانًا" 2000 دار نشر من 81 دولة عربية وأجنبية خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 9 من نوفمبر المقبل، في مركز إكسبو الشارقة، ومتوجة جمهورية المكسيك ضيف شرف.
ويقدم المعرض لجمهوره الإعلامي الأمريكي ستيف هارفي، والروائي التركي الحاصل على جائزة نوبل للآداب، أورهان باموك، وفي الوقت نفسه يعرض تجربة المخرج الحاصل على جائزة الأوسكار العالمية، على موسيقى فيلمه الشهير "slumdog millionaire" الهندي، سامبوران كارالا – غولزار، كما يستضيف المعرض الروائية الحاصل على جائزة الرواية العالمية "البوكر" جوخة الحارثي، والشاعر الهندي فيكرام سيث.
جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة في مقرها بالشارقة كشفت خلاله عن التفاصيل الخاصة بالدورة الجديدة للمعرض، بحضور كلّ من أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، والسفيرة فرانسيسكس مينديز اسكوبار، سفيرة جمهورية المكسيك لدى الإمارات، ومحمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعدد من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام.
وخلال عرض تقديمي خاص كشف رئيس هيئة الشارقة عن مشاركة نحو 173 كاتبًا وروائيًا من 68 دولة عربية وأجنبية، يقدمون 987 فعالية متنوعة تتوزّع على الفعاليات الثقافية، وفعاليات الطفل، وفعاليات الطهي التي يحتضنها ركن الطهي إلى جانب تقديم باقة متنوعة من الأعمال المسرحية إضافة إلى فعاليات رسومات القصص المصورة، وفعاليات محطة التواصل الاجتماعي.
وتابع: "يشهد المعرض هذا العام تنوعًا في الفعاليات التي تقدم لضيوف المعرض، حيث ننظم على صعيد الفعاليات الثقافية 350 فعالية يقدمها 90 ضيفًا، من 28 دولة، إلى جانب ذلك سيكون الزوار الصغار على موعد مع 409 فعاليات ضمن برنامج الطفل ويشارك فيها 28 ضيفًا من 13 دولة، كما يخصص ركن الطهي 48 فعالية يقدمها 15 طاهيًا من 9 دول، إلى جانب فعاليات رسومات القصص المصورة (الكوميكس) ينظم المعرض 66 فعالية يقدمها 5 ضيوف من 4 بلدان".
وأضاف العامري: يستضيف المعرض لهذا العام 88 عرضًا مسرحيًا يقدمه 17 ضيفًا من 8 بلدان عربية وعالمية أبرزها: المسرحية الكويتية واكاندا، بطولة: هنادي الكندري، وطارق الحربي، إلى جانب سلسلة فعاليات نوعية تقدم للمرة الأولى، أبرزها: عرض التصوير المفاهيمي، وفعاليات عالم الدمى، ومعرض الطباعة ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى مختبر ميكاترونيكس".

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