ترجمة عربية لـ"ماذا فعلت غدا؟" للبرتغالي برونو فييرا أمارال

أصدرت دار العربي للنشر والتوزيع رواية "ماذا فعلت غدا؟" للكاتب البرتغالي برونو فييرا أمارال، وترجمة الدكتور جمال خليفة، وتحتفل بإطلاقها في معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وحصلت هذه الرواية على أربع جوائز هي؛ جائزة "فيرناندو نامورا" الأدبية وجائزة "جوزيه ساراماجو" وجائزة "تايم أوت لشبونة"، وجائزة "بين" الأدبية.

وهذه الرواية هي بمثابة عصف ذهني لذكريات الماضي كافة، تلك الذكريات التي نقابلها في كثير من الأحيان باللا مبالاة وقت حدوثها ثم نكتشف مدى أهمية تلك الذكريات في تشكيل هويتنا وأفكارنا حول عالمنا الصغير الذي كنا نعيش فيه.

وهي عن الهروب والعودة، وعن اللامبالاة والحنين؛ هروب بطل هذه الرواية من الحي البسيط الذي تربى به ومن الذكريات والتفاصيل والأشخاص التي لم يكن يعيرها كثيرا من الاهتمام في الماضي ثم عودته إليه مرة أخرى بحنين وشغف ورغبة في رصد التغييرات كافة التي حدثت أثناء غيابه، وبين اللامبالاة في الماضي والحنين إلى الحاضر إلى الأشياء الصغيرة كافة التي تغيرت في ذلك الحي وسكانه.

تمتلئ تلك الرواية بالقصص والحكايات البسيطة والساحرة في آن واحد، حكايات سكان الحي البسطاء الغريبة والمأساوية، على غرار رواية نجيب محفوظ "حكايات حارتنا"، وتشبه حكايات "ماركيز" في غرابتها وواقعيتها السحرية، وقد مزج الكاتب بين هذه الأشياء كافة ببساطة وتكثيف في غاية المتعة.

ولد برونو فييرا أمارال عام 1978 بالبرتغال، وهو كاتب ومترجم وناقد أدبي، درس التاريخ المعاصر في جامعة لشبونة، عمل مساعدا لرئيس تحرير مجلة LER ومسؤول علاقات المؤلفين في مجموعة "بيرتراند".

