الأربعاء 02 أكتوبر 2019 الموافق 03 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ترجمة عربية لـ"ماذا فعلت غدا؟" للبرتغالي برونو فييرا أمارال

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:14 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أصدرت دار العربي للنشر والتوزيع رواية "ماذا فعلت غدا؟" للكاتب البرتغالي برونو فييرا أمارال، وترجمة الدكتور جمال خليفة، وتحتفل بإطلاقها في معرض الشارقة الدولي للكتاب.
وحصلت هذه الرواية على أربع جوائز هي؛ جائزة "فيرناندو نامورا" الأدبية وجائزة "جوزيه ساراماجو" وجائزة "تايم أوت لشبونة"، وجائزة "بين" الأدبية.
وهذه الرواية هي بمثابة عصف ذهني لذكريات الماضي كافة، تلك الذكريات التي نقابلها في كثير من الأحيان باللا مبالاة وقت حدوثها ثم نكتشف مدى أهمية تلك الذكريات في تشكيل هويتنا وأفكارنا حول عالمنا الصغير الذي كنا نعيش فيه.
وهي عن الهروب والعودة، وعن اللامبالاة والحنين؛ هروب بطل هذه الرواية من الحي البسيط الذي تربى به ومن الذكريات والتفاصيل والأشخاص التي لم يكن يعيرها كثيرا من الاهتمام في الماضي ثم عودته إليه مرة أخرى بحنين وشغف ورغبة في رصد التغييرات كافة التي حدثت أثناء غيابه، وبين اللامبالاة في الماضي والحنين إلى الحاضر إلى الأشياء الصغيرة كافة التي تغيرت في ذلك الحي وسكانه.
تمتلئ تلك الرواية بالقصص والحكايات البسيطة والساحرة في آن واحد، حكايات سكان الحي البسطاء الغريبة والمأساوية، على غرار رواية نجيب محفوظ "حكايات حارتنا"، وتشبه حكايات "ماركيز" في غرابتها وواقعيتها السحرية، وقد مزج الكاتب بين هذه الأشياء كافة ببساطة وتكثيف في غاية المتعة.
ولد برونو فييرا أمارال عام 1978 بالبرتغال، وهو كاتب ومترجم وناقد أدبي، درس التاريخ المعاصر في جامعة لشبونة، عمل مساعدا لرئيس تحرير مجلة LER ومسؤول علاقات المؤلفين في مجموعة "بيرتراند".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

مصرية تلقن قناة "مكملين" درسًا على الهواء

منذ حوالي 11 ساعة

قرار جديد من السعودية بشأن مزاولة الأنشطة للأجانب

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الجمعية الفلكية بجدة تكشف حقيقة تعرض الأرض لظلام دامس لـ 6 أيام

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى أبو تورتة ونهال.. حكاية خطوبة خطفت روّاد السوشيال ميديا (فيديو)

ads

الصور

image description

أحمد فهمى وماجد المصرى وبيومى فؤاد فى حفل كأس إنيرجى للدراما

image description

بحضور نجوم الفن.. ندوة التناول الدرامى لدور المرأة فى المجتمع

image description

حفل نداء شرارة ورنا سماحة فى الأوبرا

image description

خبير فى الشئون التركية يكشف مؤامرة "أردوغان" ضد مصر

image description

افتتاح مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون

الأكثر قراءة

بعد تصدر هاشتاج ‎"ارحل_يا_تميم".. ثورة تحرير قطر

مصطفى أبو تورتة ونهال.. حكاية خطوبة خطفت روّاد السوشيال ميديا (فيديو)

رسالة من انتصار السيسي للآباء والأمهات

حل لغز مذبحة أبوالنمرس.. والقبض على الجاني

أيام زمان

سر ضرب تحية كاريوكا لممثلة أمريكية بالحذاء في مهرجان "كان"

"حرمت والدها من الميراث".. تعرف على وصية الراحلة سوزان تميم

قبل الشهرة.. فيروز تغسل الصحون في بيت أهلها (صورة نادرة)

معلومات تعرفها للمرة الأولى عن إبراهيم سعفان.. وسبب رحيل 4 من أبنائه

الصحة

ما يجب معرفته لاكتشاف سرطان الثدى مبكرًا

7 معلومات مذهلة عن القهوة

احذر.. المخ يصاب بالتعب بسبب التمارين الرياضية المفرطة

دراسة: الشيخوخة تمنع تطور السرطان

الرئيس نيوز

أمن الجيزة يكشف لغز مذبحة "عزبة أبو مسلم"

مصدر بـ"البترول" يكشف: حقيقة تخفيض أسعار البنزين بدءا من غد

مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "التخطيط" و"السياحة"

الأهلي: "الفتنة قادمة" في الشارع المصري بسبب مرتضى منصور

منوعات

الجمعية الفلكية بجدة تكشف حقيقة تعرض الأرض لظلام دامس لـ 6 أيام

امرأة سوداء تتحدى أسد إفريقى داخل حديقة حيوان بنيويورك (صور)

مصطفى أبو تورتة ونهال.. حكاية خطوبة خطفت روّاد السوشيال ميديا (فيديو)

وفاة 1600 هندي في الأمطار الموسمية خلال 4 أشهر

كشكول

رئيس جامعة الأزهر يعفي شقيقة الشهيدة أسماء الرفاعي من المصروفات

تكريم أوائل الخريجين بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية في طنطا

جامعة حلوان توقع اتفاقية لتطوير المجتمع مع البابا تواضروس الثانى

بالصور.. انطلاق مهرجان "الرياضة مستقبل وطن" بجامعة عين شمس

إسلام سياسي

منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية يوصي بإنشاء مركز دولي لمواجهة الأزمات

فلسطينيو الداخل يحيون الذكرى الـ19 لـ"هبة القدس والأقصى"

الجامعة العربية: الهوية الثقافية سلاح الدول العربية والإفريقية لمواجهة الإرهاب

السعودية تجدد تضامنها مع جهود مصر في محاربة الأرهاب


زيت وسكر

استمرار تلقي تظلمات المواطنين بمكاتب التموين

تعديل ضوابط التخصيص المباشر بوزارة الإسكان

ما هو الإلتهاب؟.. أكتشف الإجابة

أسماك طازجة بخصم 40%.. التفاصيل!

مقالات الرأي
ماجد حبته
سد النهضة.. كمان وكمان
منى رجب
وعى الشعب.. وضرورات المرحلة
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى استشهاد الأسقف الأنبا صموئيل
القس. رفعت فكرى
كيف تحيا سعيدًا؟
المزيد

الثقافة

صدور "سعادة السوبر ماركت" لضحى عاصم بالروسية

بدور القاسمي: حركة النشر في العالم تواجه التحديات

حكايات إمبرتو إيكو "عن إساءة الفهم" في دار تبارك قريبًا

"وصايا" عادل عصمت على رأس قائمة الأكثر مبيعا بالكتب خانة

صفحتنا ع الفيس بوك