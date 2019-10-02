غدًا.. "المورد الثقافي" تطلق مهرجان "ريدزون 2019" في طنجة

تنطلق فعاليات مهرجان "ريدزون 2019" في مدينة طنجة المغربية، غدا الخميس تحت عنوان "المدينة والهجرة"، لتستمر أربعة أيام.

المهرجان تنظمه مؤسسة "المورد الثقافي"، وتشكل نسخة العام 2019 نموذجا للتعاون الثقافي الإقليمي والدولي في سياق خصوصية مدينة طنجة الواقعة على الحافة ما بين أفريقيا وأوروبا.

وتشمل فعاليات هذه الدورة مجالات فنون الأداء والموسيقى والفنون البصرية والتخطيط المعماري والسينما ويقدمها فنانون من مختلف الدول العربية، وتتخللها ورش عمل وحوارات ودعوة دائمة للتواصل مع الآخر.

وقالت مديرة "المورد الثقافي" إيلينا ناصيف إن "ريدزون جاء انطلاقا من الحاجة لدعم الفن كوسيلة تعبير ومقاومة وكأداة لمواجهة الواقع المفروض، ومن قناعتنا بأن دعم الإنتاج الفني يشكل مساهمة ضرورية في تطوير البيئة الثقافية والفنون بشكل عام".

وعن اختيار ثيمة "المدينة والهجرة" كمحور رئيس لهذه النسخة من ريدزون شرحت ناصيف: "اخترناه لكونه موضوعا راهنا في سياق المنطقة والعالم عامة، وفي سياق مدينة طنجة خاصة، إذ أنها تعتبر تاريخيا وبحسب موقعها الجغرافي، نقطة عبور تشهد على تجارب المهاجرين، مما يسمح بفتح حوار حول التنقل كحق وحول معاني الهجرة والمنفى وتحديات الغياب".