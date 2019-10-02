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الثقافة

نسخة عربية من كتاب "الإسكندرية القديمة" لكارول اسكوفي

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:13 ص
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
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صدرت عن مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية النسخة العربية لكتاب "الإسكندرية القديمة"، تأليف الدكتورة كارول اسكوفي؛ أستاذة اللغة الفرنسية بكلية التربية جامعة الإسكندرية، وكبير مراجعين بمركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط.
وجاء الإصدار الأول من هذا الكتاب باللغة الإنجليزية في عام 2012، ثم جاءت هذه الطبعة باللغة العربية، التي قامت بترجمتها غادة البهي، وسيتم أيضا إصدار الكتاب باللغة الفرنسية قريبا، ليصل الكتاب إلى أكبر عدد ممكن من الطلبة في مرحلة النشء على مستوى الجمهورية.
ويتناول الكتاب الحقبة الكلاسيكية للإسكندرية متمثلة في العصر اليوناني والروماني، من خلال رؤية جديدة تم الاستعانة فيها برسوم توضيحية مبسطة تشجع وتجذب الأطفال للقراءة والتعلم.
وتأتي قيمة هذا الكتاب من أنه يستهدف رفع الوعي الثقافي لدى النشء، وتثقيفهم بصورة مبسطة عن تاريخ الإسكندرية إحدى أهم مدن العالم القديم.

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