الأربعاء 02 أكتوبر 2019 الموافق 03 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أكاديمية الشعر في أبو ظبي تشارك في معرض "العين تقرأ"

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:13 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
ضمن حرصها على التواجد في مختلف الفعاليات الثقافية ومعارض الكتب المحلية، شاركت أكاديمية الشعر التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي بجناح كبير في "معرض العين تقرأ" للكتاب في دورته الحادية عشرة" والتي بدأت في 24 سبتمبر الماضي وتختتم غدا الخميس.
وعرضت أكاديمية الشعر في جناحها قرابة 200 إصدار متخصص في الشعر النبطي والفصيح، تنوعت بين الأعمال التوثيقية والدراسات النقدية والبحوث والتحليل، من بينها "الموسوعة العلمية للشعر النبطي" للدكتور غسان الحسن، و"سيمائية الشعرية في القصيدة النبطية عند ناصر العويس" لسلطان العميمي، و"شاعر وقصيدة" لخليل عيلبوني، و"المتغيّر في الرؤية الشعرية الإماراتية" لعائشة علي القيزي الفلاسي، وديوان "يا حائط المحكى" للشاعرة أسماء الحمادي، وديوان "أحبك يا وطن" للشاعرة فاطمة الهاشمي، وديوان "سلاسة قصب" للشاعر منصور الفهيد، وديوان "حالة شعر" للشاعر نواف التركي، و"ديوان محمد سعيد الزعابي" للباحثين سيف حمد الشامسي وحميد عبدالله الرئيسي.
وقال سلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر بأبوظبي: "سعينا إلى التنوع في إصداراتنا الأخيرة، وراعينا أن يكون للثقافة المحلية حضورها، انطلاقا من إيماننا بأنها تشكل جزءا مهما في مكونات الهوية المحلية، كما حرصنا على حضور التجارب العربية في عالمي الشعر والدراسات".
يذكر أن أكاديمية الشعر تشارك سنويا في عدد من معارض الكتب الدولية في الإمارات، وتعمل إدارتها حاليا على توسيع نطاق مشاركاتها قريبا لتشمل معارض الكتب الدولية في العالم العربي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى أبو تورتة ونهال.. حكاية خطوبة خطفت روّاد السوشيال ميديا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

مصرية تلقن قناة "مكملين" درسًا على الهواء

منذ حوالي 13 ساعة

حل لغز مذبحة أبوالنمرس.. والقبض على الجاني

منذ حوالي 11 ساعة

قرار جديد من السعودية بشأن مزاولة الأنشطة للأجانب

ads

الصور

image description

أحمد فهمى وماجد المصرى وبيومى فؤاد فى حفل كأس إنيرجى للدراما

image description

بحضور نجوم الفن.. ندوة التناول الدرامى لدور المرأة فى المجتمع

image description

حفل نداء شرارة ورنا سماحة فى الأوبرا

image description

خبير فى الشئون التركية يكشف مؤامرة "أردوغان" ضد مصر

image description

افتتاح مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون

الأكثر قراءة

بعد تصدر هاشتاج ‎"ارحل_يا_تميم".. ثورة تحرير قطر

مصطفى أبو تورتة ونهال.. حكاية خطوبة خطفت روّاد السوشيال ميديا (فيديو)

رسالة من انتصار السيسي للآباء والأمهات

حل لغز مذبحة أبوالنمرس.. والقبض على الجاني

أيام زمان

سر ضرب تحية كاريوكا لممثلة أمريكية بالحذاء في مهرجان "كان"

"حرمت والدها من الميراث".. تعرف على وصية الراحلة سوزان تميم

قبل الشهرة.. فيروز تغسل الصحون في بيت أهلها (صورة نادرة)

معلومات تعرفها للمرة الأولى عن إبراهيم سعفان.. وسبب رحيل 4 من أبنائه

الصحة

ما يجب معرفته لاكتشاف سرطان الثدى مبكرًا

7 معلومات مذهلة عن القهوة

احذر.. المخ يصاب بالتعب بسبب التمارين الرياضية المفرطة

دراسة: الشيخوخة تمنع تطور السرطان

الرئيس نيوز

أمن الجيزة يكشف لغز مذبحة "عزبة أبو مسلم"

مصدر بـ"البترول" يكشف: حقيقة تخفيض أسعار البنزين بدءا من غد

مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "التخطيط" و"السياحة"

الأهلي: "الفتنة قادمة" في الشارع المصري بسبب مرتضى منصور

منوعات

الجمعية الفلكية بجدة تكشف حقيقة تعرض الأرض لظلام دامس لـ 6 أيام

امرأة سوداء تتحدى أسد إفريقى داخل حديقة حيوان بنيويورك (صور)

مصطفى أبو تورتة ونهال.. حكاية خطوبة خطفت روّاد السوشيال ميديا (فيديو)

وفاة 1600 هندي في الأمطار الموسمية خلال 4 أشهر

كشكول

رئيس جامعة الأزهر يعفي شقيقة الشهيدة أسماء الرفاعي من المصروفات

تكريم أوائل الخريجين بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية في طنطا

جامعة حلوان توقع اتفاقية لتطوير المجتمع مع البابا تواضروس الثانى

بالصور.. انطلاق مهرجان "الرياضة مستقبل وطن" بجامعة عين شمس

إسلام سياسي

منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية يوصي بإنشاء مركز دولي لمواجهة الأزمات

فلسطينيو الداخل يحيون الذكرى الـ19 لـ"هبة القدس والأقصى"

الجامعة العربية: الهوية الثقافية سلاح الدول العربية والإفريقية لمواجهة الإرهاب

السعودية تجدد تضامنها مع جهود مصر في محاربة الأرهاب


زيت وسكر

استمرار تلقي تظلمات المواطنين بمكاتب التموين

تعديل ضوابط التخصيص المباشر بوزارة الإسكان

ما هو الإلتهاب؟.. أكتشف الإجابة

أسماك طازجة بخصم 40%.. التفاصيل!

مقالات الرأي
ماجد حبته
سد النهضة.. كمان وكمان
منى رجب
وعى الشعب.. وضرورات المرحلة
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى استشهاد الأسقف الأنبا صموئيل
القس. رفعت فكرى
كيف تحيا سعيدًا؟
المزيد

الثقافة

الشاعر أسامة جاد ينظم ورشة عمل "اللغة والأداء اللغوي"

غدًا.. "القطط" على مسرح ميامي

صدور "سعادة السوبر ماركت" لضحى عاصم بالروسية

بدور القاسمي: حركة النشر في العالم تواجه التحديات

صفحتنا ع الفيس بوك