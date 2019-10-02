أكاديمية الشعر في أبو ظبي تشارك في معرض "العين تقرأ"

ضمن حرصها على التواجد في مختلف الفعاليات الثقافية ومعارض الكتب المحلية، شاركت أكاديمية الشعر التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي بجناح كبير في "معرض العين تقرأ" للكتاب في دورته الحادية عشرة" والتي بدأت في 24 سبتمبر الماضي وتختتم غدا الخميس.

وعرضت أكاديمية الشعر في جناحها قرابة 200 إصدار متخصص في الشعر النبطي والفصيح، تنوعت بين الأعمال التوثيقية والدراسات النقدية والبحوث والتحليل، من بينها "الموسوعة العلمية للشعر النبطي" للدكتور غسان الحسن، و"سيمائية الشعرية في القصيدة النبطية عند ناصر العويس" لسلطان العميمي، و"شاعر وقصيدة" لخليل عيلبوني، و"المتغيّر في الرؤية الشعرية الإماراتية" لعائشة علي القيزي الفلاسي، وديوان "يا حائط المحكى" للشاعرة أسماء الحمادي، وديوان "أحبك يا وطن" للشاعرة فاطمة الهاشمي، وديوان "سلاسة قصب" للشاعر منصور الفهيد، وديوان "حالة شعر" للشاعر نواف التركي، و"ديوان محمد سعيد الزعابي" للباحثين سيف حمد الشامسي وحميد عبدالله الرئيسي.

وقال سلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر بأبوظبي: "سعينا إلى التنوع في إصداراتنا الأخيرة، وراعينا أن يكون للثقافة المحلية حضورها، انطلاقا من إيماننا بأنها تشكل جزءا مهما في مكونات الهوية المحلية، كما حرصنا على حضور التجارب العربية في عالمي الشعر والدراسات".

يذكر أن أكاديمية الشعر تشارك سنويا في عدد من معارض الكتب الدولية في الإمارات، وتعمل إدارتها حاليا على توسيع نطاق مشاركاتها قريبا لتشمل معارض الكتب الدولية في العالم العربي.

