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الثقافة

صدور العدد العاشر من ميريت عن "المشهد الثقافي والأدبي في العراق"

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:12 ص
جريدة الدستور
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صدر العدد العاشر- أكتوبر 2019 من مجلة ميريت الثقافية، التي تصدر عن دار ميريت للنشر، ويرأس تحريرها الشاعر سمير درويش، متضمنا ملفا عن "المشهد الثقافي والأدبي في العراق".
يتضمن الملف تسع مقالات: "القصة العراقية الآن..التجديد وصناعة القطيعة السردية" لعلي حسن الفواز، "قراءة في التجربة الشعرية العراقية المعاصرة" للدكتور أحمد جار الله ياسين، "صورة الثقافي والاجتماعي في الرواية العراقية ما بعد 2003" لحيدر العابدي، "جذور ومظاهر لم تتبلور باتجاه حركة مسرحية مستقرة" للدكتور علاء كريم، "تخوم الفن التشكيلي العراقي.. الفنان ضياء العزاوي نموذجا" لخالد خضير الصالحي، "مرجعيات الفن التشكيلي العراقي المعاصر" لقاسم العزاوي، "عناصر السرد وتحديات النص الروائي" للدكتور كريم ناجي، "ماكينة الصور المرعبة" للروائي علي بدر، و"بين النص الروائي المقروء والمرئي التشكيلي" لكوثر محمد علي جبارة.
"إفتتاحية" العدد كتبها رئيس التحرير بعنوان: "أفكار عن هوية مصر.. كيف تقلَّبنا بين العرقيات والأديان والمذاهب؟"، ومنها: "ليس مشكلة أن نكون عربا، نتحدث اللغة العربية وندين بالإسلام، لكن المشكلة الكبرى أن العروبة كلّفتنا محو تاريخنا القديم، بكل حضارته وعمقه التاريخي، وبكل ما قدم للعالم من فنون وعلوم، في التحنيط والفلك وغيرهما".
ملف الشعر يحتوي على قصائد للشعراء: حسن طلب، أحمد فضل شبلول، أحمد الملا، عبد الوهاب الملوح، حسونة فتحي، عبدالرحمن مقلد، عبود الجابري، فراس السعدي، لجينه نبهان، رحمة السيد عبد القادر، محمد حسن الشيخ، سامح فوزي، قصي عطية، كاظم خنجر، حاتم الكناني، تامر الهلالي، محمد حسن الشيخ، محمد عكاشة، بشير محمد بشير الأحمدي، أحمد عبد الجبار وآية مصطفى.
وفي ملف القصة، قصص لكل من: إلياس فركوح، يوسف ضمرة، طلعت رضوان، فراس سليمان، هدى يونس، أسماء السكوتي، عمر الصايم، مايكل فيلبس، نصر الدين شردال، وأحمد موسى كامل.
ملف "ثقافات وفنون" يضم حوارا أجراه سمير درويش مع الشاعر اللبناني شربل داغر، بعنوان "في بيروت.. تعرضت لثلاث محاولات اختطاف"، وفي "تراث الثقافة" تعيد المجلة نشر الفصل الأول من كتاب "علي وبنوه" للدكتور طه حسين، وفي باب "مساجلات" تعيد المجلة نشر مقال د.صلاح فضل: "ماذا جرى للشعر العربي؟" الذي نشره منذ أسابيع في جريدة "المصري اليوم"، ورد الشاعر فتحي عبد السميع عليه بعنوان: "ماذا حدث للدكتور صلاح فضل؟".
يذكر أن هيئة تحرير "ميريت الثقافية" تتكون من سمير درويش رئيس التحرير، عادل سميح نائب رئيس التحرير، سارة الإسكافي مدير التحرير، ورنا أشرف التنفيذ الفني، بالإضافة إلى مجلس التحرير: حمدي أبو جليل، وحامد عبد الصمد، ومحمد داود.. وتصاحب العدد لوحات للفنان التشكيلي العراقي ستار كاووش.

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