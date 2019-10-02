فتح باب الاشتراك في مسابقة أرض الفيروز للأطفال

تزامنا مع احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر، يعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية، عن فتح باب الإشتراك في الدورة الخامسة من مسابقة "أرض الفيروز" للأطفال من سن 5 وحتي 16 سنة.

تتضمن مجالات المسابقة: الرسم، التصوير الضوئي، النحت، الخط العربي، والتشكيل المجسم، مع امكانية استخدام وسائل التقنية الحديثة على أن تكون الأعمال من إنتاج 2019 على مساحة بحد أدني A4للعمل المسطح وبحد اقصى 150×150، وللعمل المجسم بحد اقصي الطول 100 سم × العرض 100 سم ×العمق 100 سم.

يتم تقديم طلبات الاشتراك حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري على موقع صندوق التنمية الثقافية.

