فتح باب الاشتراك في مسابقة أرض الفيروز للأطفال
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:12 ص
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تزامنا مع احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر، يعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية، عن فتح باب الإشتراك في الدورة الخامسة من مسابقة "أرض الفيروز" للأطفال من سن 5 وحتي 16 سنة.
تتضمن مجالات المسابقة: الرسم، التصوير الضوئي، النحت، الخط العربي، والتشكيل المجسم، مع امكانية استخدام وسائل التقنية الحديثة على أن تكون الأعمال من إنتاج 2019 على مساحة بحد أدني A4للعمل المسطح وبحد اقصى 150×150، وللعمل المجسم بحد اقصي الطول 100 سم × العرض 100 سم ×العمق 100 سم.
يتم تقديم طلبات الاشتراك حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري على موقع صندوق التنمية الثقافية.
تتضمن مجالات المسابقة: الرسم، التصوير الضوئي، النحت، الخط العربي، والتشكيل المجسم، مع امكانية استخدام وسائل التقنية الحديثة على أن تكون الأعمال من إنتاج 2019 على مساحة بحد أدني A4للعمل المسطح وبحد اقصى 150×150، وللعمل المجسم بحد اقصي الطول 100 سم × العرض 100 سم ×العمق 100 سم.
يتم تقديم طلبات الاشتراك حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري على موقع صندوق التنمية الثقافية.