الأربعاء 02 أكتوبر 2019 الموافق 03 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صالح والدريني في القائمة الطويلة لجائزة الملتقى للقصة القصيرة

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:12 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أعلنت جامعة الشرق الأوسط الأمريكية بالكويت (AUM)، راعي "جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية"، القائمة الطويلة لدورتها الرابعة للعام 2018 2019 على النحو التالي: "احتراق الرغيف"، للكاتبة السعودية وفاء الحربي، "الأرض المشتعلة" للكاتبة الأردنية سحر ياسين ملص، "الساعة الأخيرة" للكاتب سفيان رجب من تونس، "الطلبية C345" للكاتبة شيخة حسين حليوي من فلسطين، "سواد" لسعد هادي من العراق، "صدفة جارية" لنجوى بن شتوان من ليبيا، "صرخة مونش" لمحمود الرحبي من سلطنة عمان، "قميص تكويه امرأتان" لأحمد الدريني من مصر، "كذلك" لبرهان المفتي من العراق، و"مدن تأكل نفسها" لشريف صالح من مصر.
وتم فتح باب المشاركة في هذه الدورة من الأول من يناير وحتى الحادي والثلاثين من مارس 2019، وتلقت الجائزة 209 مجموعات قصصية من مختلف أقطار الوطن العربي والعالم، ومثلت المشاركات المكتوبة بأقلام نسائية ما نسبته (35%) من إجمالي المشاركات.
وجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية، انطلقت عام 2015، واستطاع الكاتب مازن معروف الذي فاز بدورتها الأولى، الوصول بمجموعته المترجمة "نكات للمسلحين" إلى القائمة القصيرة للجائزة البريطانية العالمية "مان بوكر".
ومن المتوقع أن تعلن إدارة الجائزة، عن القائمة القصيرة المكونة من خمس مجاميع قصصية في الأول من نوفمبر المقبل، بينما ينعقد احتفال الجائزة بإعلان الفائز في حرم جامعة (AUM) وذلك في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل.
ويحصل الفائز بالجائزة على درع وشهادة الجائزة، ومبلغ 20 ألف دولار، بينما يحصل كتاب القائمة القصيرة على درع وشهادة ومبلغ خمسة آلاف دولار.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

عطوة كنانة.. قصة أراجوز إخواني استعان به المقاول الأجير

منذ حوالي 19 ساعة

كاتبة بريطانية تكشف كيف خيب المصريون آمال «الجزيرة» و«بي بي سي» و«نيويورك تايمز» في فوضى جديدة

منذ حوالي 13 ساعة

"العقربة".. ليليان داود.. مرتزقة شعار «عيش حرية عدالة اجتماعية»

منذ حوالي 13 ساعة

حل لغز مذبحة أبوالنمرس.. والقبض على الجاني

ads

الصور

image description

أحمد فهمى وماجد المصرى وبيومى فؤاد فى حفل كأس إنيرجى للدراما

image description

بحضور نجوم الفن.. ندوة التناول الدرامى لدور المرأة فى المجتمع

image description

حفل نداء شرارة ورنا سماحة فى الأوبرا

image description

خبير فى الشئون التركية يكشف مؤامرة "أردوغان" ضد مصر

image description

افتتاح مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون

الأكثر قراءة

بعد تصدر هاشتاج ‎"ارحل_يا_تميم".. ثورة تحرير قطر

مصطفى أبو تورتة ونهال.. حكاية خطوبة خطفت روّاد السوشيال ميديا (فيديو)

رسالة من انتصار السيسي للآباء والأمهات

حل لغز مذبحة أبوالنمرس.. والقبض على الجاني

أيام زمان

سر ضرب تحية كاريوكا لممثلة أمريكية بالحذاء في مهرجان "كان"

"حرمت والدها من الميراث".. تعرف على وصية الراحلة سوزان تميم

قبل الشهرة.. فيروز تغسل الصحون في بيت أهلها (صورة نادرة)

معلومات تعرفها للمرة الأولى عن إبراهيم سعفان.. وسبب رحيل 4 من أبنائه

الصحة

ما يجب معرفته لاكتشاف سرطان الثدى مبكرًا

7 معلومات مذهلة عن القهوة

احذر.. المخ يصاب بالتعب بسبب التمارين الرياضية المفرطة

دراسة: الشيخوخة تمنع تطور السرطان

الرئيس نيوز

أمن الجيزة يكشف لغز مذبحة "عزبة أبو مسلم"

مصدر بـ"البترول" يكشف: حقيقة تخفيض أسعار البنزين بدءا من غد

مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "التخطيط" و"السياحة"

الأهلي: "الفتنة قادمة" في الشارع المصري بسبب مرتضى منصور

منوعات

الجمعية الفلكية بجدة تكشف حقيقة تعرض الأرض لظلام دامس لـ 6 أيام

امرأة سوداء تتحدى أسد إفريقى داخل حديقة حيوان بنيويورك (صور)

مصطفى أبو تورتة ونهال.. حكاية خطوبة خطفت روّاد السوشيال ميديا (فيديو)

وفاة 1600 هندي في الأمطار الموسمية خلال 4 أشهر

كشكول

رئيس جامعة الأزهر يعفي شقيقة الشهيدة أسماء الرفاعي من المصروفات

تكريم أوائل الخريجين بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية في طنطا

جامعة حلوان توقع اتفاقية لتطوير المجتمع مع البابا تواضروس الثانى

بالصور.. انطلاق مهرجان "الرياضة مستقبل وطن" بجامعة عين شمس

إسلام سياسي

منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية يوصي بإنشاء مركز دولي لمواجهة الأزمات

فلسطينيو الداخل يحيون الذكرى الـ19 لـ"هبة القدس والأقصى"

الجامعة العربية: الهوية الثقافية سلاح الدول العربية والإفريقية لمواجهة الإرهاب

السعودية تجدد تضامنها مع جهود مصر في محاربة الأرهاب


زيت وسكر

استمرار تلقي تظلمات المواطنين بمكاتب التموين

تعديل ضوابط التخصيص المباشر بوزارة الإسكان

ما هو الإلتهاب؟.. أكتشف الإجابة

أسماك طازجة بخصم 40%.. التفاصيل!

مقالات الرأي
ماجد حبته
سد النهضة.. كمان وكمان
منى رجب
وعى الشعب.. وضرورات المرحلة
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى استشهاد الأسقف الأنبا صموئيل
القس. رفعت فكرى
كيف تحيا سعيدًا؟
المزيد

الثقافة

الشاعر أسامة جاد ينظم ورشة عمل "اللغة والأداء اللغوي"

غدًا.. "القطط" على مسرح ميامي

صدور "سعادة السوبر ماركت" لضحى عاصم بالروسية

بدور القاسمي: حركة النشر في العالم تواجه التحديات

صفحتنا ع الفيس بوك