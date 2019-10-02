صالح والدريني في القائمة الطويلة لجائزة الملتقى للقصة القصيرة

أعلنت جامعة الشرق الأوسط الأمريكية بالكويت (AUM)، راعي "جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية"، القائمة الطويلة لدورتها الرابعة للعام 2018 2019 على النحو التالي: "احتراق الرغيف"، للكاتبة السعودية وفاء الحربي، "الأرض المشتعلة" للكاتبة الأردنية سحر ياسين ملص، "الساعة الأخيرة" للكاتب سفيان رجب من تونس، "الطلبية C345" للكاتبة شيخة حسين حليوي من فلسطين، "سواد" لسعد هادي من العراق، "صدفة جارية" لنجوى بن شتوان من ليبيا، "صرخة مونش" لمحمود الرحبي من سلطنة عمان، "قميص تكويه امرأتان" لأحمد الدريني من مصر، "كذلك" لبرهان المفتي من العراق، و"مدن تأكل نفسها" لشريف صالح من مصر.

وتم فتح باب المشاركة في هذه الدورة من الأول من يناير وحتى الحادي والثلاثين من مارس 2019، وتلقت الجائزة 209 مجموعات قصصية من مختلف أقطار الوطن العربي والعالم، ومثلت المشاركات المكتوبة بأقلام نسائية ما نسبته (35%) من إجمالي المشاركات.

وجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية، انطلقت عام 2015، واستطاع الكاتب مازن معروف الذي فاز بدورتها الأولى، الوصول بمجموعته المترجمة "نكات للمسلحين" إلى القائمة القصيرة للجائزة البريطانية العالمية "مان بوكر".

ومن المتوقع أن تعلن إدارة الجائزة، عن القائمة القصيرة المكونة من خمس مجاميع قصصية في الأول من نوفمبر المقبل، بينما ينعقد احتفال الجائزة بإعلان الفائز في حرم جامعة (AUM) وذلك في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل.

ويحصل الفائز بالجائزة على درع وشهادة الجائزة، ومبلغ 20 ألف دولار، بينما يحصل كتاب القائمة القصيرة على درع وشهادة ومبلغ خمسة آلاف دولار.