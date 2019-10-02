بثينة العيسى توقع الطبعة المصرية من "حارس سطح العالم" السبت

توقع الروائية الكويتية الشابة بثينة العيسى الطبعة المصرية من روايتها الجديدة "حارس سطح العالم" في السابعة من مساء السبت المقبل بفرع مكتبة "تنمية" بالمعادي، ويقوم الكاتب السوداني حمور زيادة بإدارة النقاش بين الكاتبة والقراء والتعليق على الرواية.

وصرح محمود لطفي مدير مكتبة "تنمية" بأن الطبعة المصرية من الرواية صدرت عن المكتبة بالتعاون مع منشورات تكوين بالكويت والدار العربية للعلوم في بيروت، وهذا هو التعاون الثاني بين الكاتبة و"تنمية" التي سبق وأن أصدرت لها طبعة مصرية من روايتها "كل الأشياء".

ورواية "حارس سطح العالم" هي ديستوبيا مستقبلية، تحدث في زمن ما بعد سقوط الديموقراطيات، وفي ذلك العالم المتخيل، تعمل الحكومة من أجل إسعاد مواطنيها، وتخليصهم من فوائض المشاعر والرغبات والأحلام والخيالات، وإبقائهم على الحالة الواقعية.

وعبر الرواية تقوم فلسفة الدولة الجديدة على أن "المخيّلة هي جذر كل الشرور"، وعليه، تبدأ في التصدي لتجليات المخيلة في جميع وجوهها، منذ الطفولة وحتى الأدب! أما بطل رواية "حارس سطح العالم" فهو رقيب كتب، استيقظ من نومه ذات صباح، ليجد نفسه وقد تحول إلى قارئ، متورطا في أسئلة الوجود، وجائعا إلى الروايات الممنوعة على نحو لا يمكن إصلاحه.

بثينة العيسى كاتبة كويتية حاصلة على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال، وصدر لها رواية "ارتطام.. لم يسمع له دوي"عن دار المدى بسوريا 2004، و"سعار" رواية عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت 2005، ورواية "عروس المطر" عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت 2006، و"تحت أقدام الأمهات" رواية عن الدار العربية للعلوم ناشرون 2009، و" قيس وليلى والذئب" مجموعة نصوص، عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في 2011، ورواية "عائشة تنزل إلى العالم السفلي" عن الدار العربية للعلوم ناشرون 2011.

والعيسى عضوة في رابطة الأدباء الكويتية، واتحاد كتاب الإنترنت العرب، وحصلت على عدد من الجوائز منها: جائزة الدولة التشجيعية عن روايتها "سعار" 2005 2006، وحائزة على المركز الثالث في مسابقة الشيخة باسمة الصباح - فرع القصة القصيرة.