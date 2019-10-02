مصرع 17 شخصا إثر سقوط حافلة ركاب فى وادٍ بالبيرو

لقي ما لا يقل عن 17 شخصًا مصرعهم وأصيب 30 آخرون بجروح، إثر سقوط حافلة ركاب في وادٍ بمنطقة كوسكو الجبلية في البيرو، بحسب ما أعلنت الشرطة.



وقالت الشرطة إنّها فتحت تحقيقًا لجلاء أسباب انحراف سائق الحافلة عن الطريق، الأمر الذي أدّى لسقوطها في وادٍ عميق من على ارتفاع يناهز 100 متر.



ووقع الحادث فجر الثلاثاء بينما كان 48 راكبًا متّجهين على متن الحافلة من مدينة بويرتو مالدونادو الواقعة في غابة الأمازون إلى مدينة كوسكو الجبلية، بحسب ما صرّح لوكالة فرانس برس الضابط ألفارو ميندوزا من مركز شرطة مارساباتا.



وقال الضابط إنّ الحافلة تحطّمت بالكامل ممّا زاد من صعوبة عمليات انتشال الضحايا.



وأضاف: "كان من الصعب إخراجهم بسبب هطول أمطار غزيرة في منطقة ذات تضاريس شديدة الوعورة".



وتتكرّر حوادث السير القاتلة في البيرو والناجمة في غالبية الأحيان عن السرعة الزائدة وسوء حالة الطرقات وعدم تشدّد السلطات في تطبيق القوانين.