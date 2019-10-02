منتخب مصر للكرة الطائرة يفوز على إيران ببطولة العالم
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:40 ص
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حقق منتخب مصر للكرة الطائرة "رجال"، انتصاره الثاني على التوالي في بطولة العالم المقامة حاليا في اليابان، بفوزه صباح اليوم الأربعاء، على منتخب إيران بنتيجة ٣-١.
الشوط الأول انتهى لصالح المنتخب الإيراني بنتيجة ٢٥-٢٢، قبل أن ينجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز في الأشواط الثلاثة التالية بنتائج ٢٦-٢٤ و٢٥-١٨ و٢٦-٢٤.
وكان منتخب مصر قد افتتح مبارياته في بطولة العالم فجر أمس الثلاثاء بالفوز على استراليا بنتيجة ٣-١ أيضا.
الشوط الأول انتهى لصالح المنتخب الإيراني بنتيجة ٢٥-٢٢، قبل أن ينجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز في الأشواط الثلاثة التالية بنتائج ٢٦-٢٤ و٢٥-١٨ و٢٦-٢٤.
وكان منتخب مصر قد افتتح مبارياته في بطولة العالم فجر أمس الثلاثاء بالفوز على استراليا بنتيجة ٣-١ أيضا.