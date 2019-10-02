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رياضة

ريفر بليت يفوز على بوكا جونيورز فى نصف نهائى كأس ليبرتادوريس

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:39 ص
جريدة الدستور
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فاز فريق ريفر بليت الأرجنتيني على مواطنه وضيفه بوكا جونيورز بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الأربعاء، على ملعب "مونيمونتال" في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس ليبرتادوريس لكرة القدم.

سجل هدفي ريفر بليت، سانتوس بوري من ضربة جزاء في الدقيقة ٨، وإيجناسيو فيرنانديز في الدقيقة ٧٠، ليقترب ريفر بليت من بلوغ المباراة النهائية للمسابقة القارية.

ومن المقرر أن يلعب الفريقان مجددا في إطار لقاء الإياب على ملعب "بومبونيرا" معقل فريق بوكا جونيورز، وذلك يوم ٢٣ أكتوبر الجاري.

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