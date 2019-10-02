امرأة سوداء تتحدى أسد إفريقى داخل حديقة حيوان بنيويورك (صور)

تحدت امرأة سوداء البشرة أسد إفريقي في حديقة حيوان برونكس بنيويورك، وظهرت أمامه وهي تستعرض بيدها وتقوم بحركات معينة، وتحاول الرقص بينما يقف الحيوان على مقربة منها.





وبحسب "الديلي ميل" يعتقد بأن المرأة تخطت الحاجز المسموح به ودخلت إلى حيث يوجد الأسد دون أن يسمح لها الحراس بذلك.





وتنظر المرأة إلى أسد وتراقب رد فعله، بينما يقف أمامها الحيوان متأهبًا للانقضاض عليها، ثم بعد ذلك قامت بالرقص، وكل ذلك وسط مجموعة من الزائرين والذين بدأوا في تحذير المرأة السوداء.



