"واشندوم".. رواية جديدة لحسن عبيد عن دار النخبة

صدر حديثا عن دار النخبة للنشر والتوزيع رواية "واشندوم" للكاتب العراقي حسن عبيد عيسى.



يقول المؤلف على ظهر الغلاف: فهم الولد الممتلئ فرحًا مطلب أمه التي بدأت تُقلب الكلام لقد تضاعف فرحه لنجاح أمه فى فك اللغز الغامض والعثور على السر الهام، وغادر مهرولًا وعاد مهرولا.



بدأت الأم تقرأ الرسالة المدسوسة منذ البداية وتترجم لولديها، وفهموا الأمر على حقيقته، وتلك هي المرة الأولى بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من التخبط فى بحر المجهول وما يعج به من إشاعات وتقولات".



وجاء في تصدير الرواية" من بين جماليات النص يخرج المتن في أحسن صوره، مرصع بالكلمات البراقة التي تجمع بين الرقة والعذوبة، وكأنها موسيقى لفظية وأنغام مطربة تتصاعد، وإن دلت فإنها تدل على حسن الكلمة وكيفية توظيفها فى لغة السرد، هكذا عزف الروائي العراقي حسن عبيد عيسى فى تحفته الفنية رواية واشندوم الصادرة عن دار النخبة.