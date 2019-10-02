تراجع أسعار النفط.. "برنت" بـ59.41 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، وذلك على خلفية انكماش النشاط الصناعي الأمريكي خلال الشهر الماضي لأدنى مستوى في 10 أعوام.



كما تراجع إنتاج منظمة أوبك في الشهر الماضي لأدنى مستوى في 8 سنوات، وذلك بمقدار 750 ألف برميل يوميًا عند 28.9 مليون برميل يوميًا.



وتأتي توقعات تراجع إنتاج أوبك تزامنًا مع الهجوم الذي تعرضت له شركة "أرامكو" السعودية، والذي أسفر عن تعطل نصف إنتاج المملكة، قبل أن تبدأ في استعادته تدريجيًا.



وانخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر إلى 59.41 دولار للبرميل، بعد أن تجاوز سعر الـ 60 دولار، أمس الثلاثاء، كما تراجع سعر خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر إلى 54.22 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 53.05 دولار في الاتجاه الهابط، و54.84 دولار للبرميل في الاتجاه الصاعد.