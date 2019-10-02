تعرف على حكم القانون فى تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات

أٌقر قانون المحال العامة الجديد، للمحال المعدة لتقديم المأكولات والمشروبات بقصد تناولها داخل المحال مادة لتحديد الحصول على حد أدنى لتقديم الخدمات لروادها، مشيرا إلى أنه لا يتم الحصول على حد أدنى دون ترخيص من المركز المختص.



و تنص المادة (21) من قانون المحال العامة، على أنه:

"لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".