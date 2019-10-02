الأحد.. عودة "بيت الأشباح" على المسرح العائم

يقدم البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، العرض المسرحي "بيت الأشباح" على المسرح المسرح العائم الصغير بالمنيل.



وقال المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تستعد لإعادة تقديم العرض المسرحي "بيت الأشباح" من إنتاج الفرقة على خشبة المسرح العائم الصغير بالمنيل، ابتداء من الأحد الموافق ٦ أكتوبر الجاري، حيث يقدم العرض أيام الأحد والاثنين والأربعاء والخميس من كل أسبوع في تمام السابعة مساء.



العرض تمثيل مجموعة من طلبة الدفعة الأولى من ورشة "ابدأ حلمك" التي تقيمها فرقة مسرح الشباب، وهو أول عرض إحترافي لهم، وقد شهد العرض إقبالا جماهيريا كبيرا منذ افتتاحه فى يونيو الماضي.



والمسرح مزود بأماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وشاشات لنقل الترجمة الفورية بلغة الإشارة، تم تنفيذها بدعم ورعاية مؤسسة اسمعونا.



"بيت الأشباح " تأليف وإخراج محمود جمال حديني، في أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة، وبطولة 30 شابا من خريجي الدفعة الأولى لورشة مسرح الشباب "ابدأ حلمك"، ديكور هبة الكومي، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف.