ورش عمل بكليات الزراعة والعلوم بطنطا اليوم وغدًا

تنظم وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية الزراعة جامعة طنطا، بالتعاون مع مركز التعليم الإلكتروني بالجامعة، اليوم الأربعاء، ورشة عمل حول "كيفية تفعيل المقررات الإلكترونية"، بمقر الكلية، تحت إشراف الدكتور شريف جبر عميد الكلية.



يحاضر بالورشة الدكتور ياسر عبده مدير مركز التعليم الإلكتروني، والمهندس مصطفى جاد منسق التدريب، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والمتخصصين بشأن هذا الصدد.



كما ينظم قسم الرياضيات بكلية العلوم، جامعة طنطا، بالتعاون مع الجامعة المصرية اليابانية، ورشة عمل مشتركة، غدًا الخميس، للتعريف بمنح الماجستير والدكتوراه، التي يمكن أن تستفيد منها الهيئة المعاونة بالقسم.



يحاضر بالورشة الدكتور وحيد زهرة، ممثل الجامعة المصرية اليابانية، ومنسق الورشة بكلية العلوم الدكتور عبدالمنعم قوزع، تحت إشراف الدكتور عبدالعزيز لطفي عبد الدايم عميد الكلية، وتقام بمقر بقاعة السيمينار الجديدة.