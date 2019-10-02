الأربعاء 02 أكتوبر 2019 الموافق 03 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الجمعية الفلكية بجدة تكشف حقيقة تعرض الأرض لظلام دامس لـ 6 أيام

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 06:58 ص
جريدة الدستور
طباعة
نفى المهندس ماجد أبو زهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، عن تعرض الأرض لظلام دامس لمدة 6 أيام بسبب "عاصفة شمسية" هائلة، قائلاً: "هذا الكلام غير صحيح، وأن كل ما يثار مجرد شائعات هدفها تضليل الناس".

وأوضح أبو زهرة، أن الشمس تمر حاليا بأعمق نقطة في مرحلة الحد الأدنى لنشاطها وهي خاملة، وظهور البقع الشمسية على سطحها شبة نادر، مشيرًا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم الادعاء بحدوث أيام من الظلام الدامس، حيث ظهرت شائعات مماثلة في الأعوام 2012، و2014، و2015، و2016، و2017.

وقال إنه في عام 2012 تم ادعى البعض أن الأرض ستدخل الظلمة بعد عبورها من خلال "حزام بروتوني" في 21 ديسمبر، فضلا عن نبوءة نهاية العالم في ديسمبر 2012 والمرتبطة بتقويم حضارة المايا القديمة، والقصص التي أثيرت حولها في ذلك الوقت.

وأكد أنه في عام 2014 انتشرت شائعة تقول إن الكرة الأرضية سوف تدخل 6 أيام متعاقبة من الظلام الدامس، بسبب "عاصفة شمسية" خلال الفترة من 16 إلى 22 ديسمبر، ما يتسبب في جعل "الغبار والحطام الفضائي" يحجب ضوء الشمس، مضيفا أن كل ما يثير مجرد شائعات هدفها تضليل الناس.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

جيران الإخوانى الهارب أحمد عطوان: "شخص وصولي ويبيع عرضه"

منذ ساعة و 9 دقيقة

لأول مرة.. احتياطى مصر من النقد الأجنبى يتجاوز الـ45 مليار دولار

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مصطفى أبو تورتة ونهال.. حكاية خطوبة خطفت روّاد السوشيال ميديا (صور)

منذ يوم

بالصور.. حريق بقرية فلسطين فى الإسكندرية

ads

الصور

image description

أحمد فهمى وماجد المصرى وبيومى فؤاد فى حفل كأس إنيرجى للدراما

image description

بحضور نجوم الفن.. ندوة التناول الدرامى لدور المرأة فى المجتمع

image description

حفل نداء شرارة ورنا سماحة فى الأوبرا

image description

خبير فى الشئون التركية يكشف مؤامرة "أردوغان" ضد مصر

image description

افتتاح مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون

الأكثر قراءة

مصطفى أبو تورتة ونهال.. حكاية خطوبة خطفت روّاد السوشيال ميديا (صور)

رسالة من انتصار السيسي للآباء والأمهات

حل لغز مذبحة أبوالنمرس.. والقبض على الجاني

كاتبة بريطانية تكشف كيف خيب المصريون آمال «الجزيرة» و«بي بي سي» و«نيويورك تايمز» في فوضى جديدة

أيام زمان

سر ضرب تحية كاريوكا لممثلة أمريكية بالحذاء في مهرجان "كان"

"حرمت والدها من الميراث".. تعرف على وصية الراحلة سوزان تميم

قبل الشهرة.. فيروز تغسل الصحون في بيت أهلها (صورة نادرة)

معلومات تعرفها للمرة الأولى عن إبراهيم سعفان.. وسبب رحيل 4 من أبنائه

الصحة

ما يجب معرفته لاكتشاف سرطان الثدى مبكرًا

7 معلومات مذهلة عن القهوة

احذر.. المخ يصاب بالتعب بسبب التمارين الرياضية المفرطة

دراسة: الشيخوخة تمنع تطور السرطان

الرئيس نيوز

أمن الجيزة يكشف لغز مذبحة "عزبة أبو مسلم"

مصدر بـ"البترول" يكشف: حقيقة تخفيض أسعار البنزين بدءا من غد

مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "التخطيط" و"السياحة"

الأهلي: "الفتنة قادمة" في الشارع المصري بسبب مرتضى منصور

منوعات

الجمعية الفلكية بجدة تكشف حقيقة تعرض الأرض لظلام دامس لـ 6 أيام

امرأة سوداء تتحدى أسد إفريقى داخل حديقة حيوان بنيويورك (صور)

مصطفى أبو تورتة ونهال.. حكاية خطوبة خطفت روّاد السوشيال ميديا (صور)

وفاة 1600 هندي في الأمطار الموسمية خلال 4 أشهر

كشكول

رئيس جامعة الأزهر يعفي شقيقة الشهيدة أسماء الرفاعي من المصروفات

تكريم أوائل الخريجين بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية في طنطا

جامعة حلوان توقع اتفاقية لتطوير المجتمع مع البابا تواضروس الثانى

بالصور.. انطلاق مهرجان "الرياضة مستقبل وطن" بجامعة عين شمس

إسلام سياسي

منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية يوصي بإنشاء مركز دولي لمواجهة الأزمات

فلسطينيو الداخل يحيون الذكرى الـ19 لـ"هبة القدس والأقصى"

الجامعة العربية: الهوية الثقافية سلاح الدول العربية والإفريقية لمواجهة الإرهاب

السعودية تجدد تضامنها مع جهود مصر في محاربة الأرهاب


زيت وسكر

استمرار تلقي تظلمات المواطنين بمكاتب التموين

تعديل ضوابط التخصيص المباشر بوزارة الإسكان

ما هو الإلتهاب؟.. أكتشف الإجابة

أسماك طازجة بخصم 40%.. التفاصيل!

مقالات الرأي
ماجد حبته
سد النهضة.. كمان وكمان
منى رجب
وعى الشعب.. وضرورات المرحلة
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى استشهاد الأسقف الأنبا صموئيل
القس. رفعت فكرى
كيف تحيا سعيدًا؟
المزيد

الثقافة

"واشندوم".. رواية جديدة لحسن عبيد عن دار النخبة

الأحد.. عودة "بيت الأشباح" على المسرح العائم

حفل الفنانة هايدى موسى بـ "الموسيقى العربية"

مناقشة ديوان "عجلتى الــ١٢٦" بالحرية للإبداع

صفحتنا ع الفيس بوك