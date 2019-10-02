الأربعاء 02 أكتوبر 2019 الموافق 03 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجبير: السعودية لم ولن تتحدث عن اليمن مع النظام الإيرانى

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 01:59 ص
عادل الجبير
عادل الجبير
طباعة
علق وزير الدولة السعودي، للشؤون الخارجية، عادل الجبير، على حديث مسؤولين إيرانيين أمس الثلاثاء، عن رسالة أرسلت من المملكة إلى طهران تعلق بتطبيع العلاقات والتهدئة في الحرب المستعرة في اليمن.

وقال الجبير، عبر حسابه بموقع "تويتر": "ما ذكره متحدث النظام الإيراني من أن المملكة أرسلت رسائل للنظام الإيراني هو أمر غير دقيق، ما حدث هو أن دولًا شقيقة سعت للتهدئة، وأبلغناهم بأن موقف المملكة يسعى دائمًا للأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف الجبير: "أبلغناهم بأن التهدئة يجب أن تأتي من الطرف الذي يقوم بالتصعيد ونشر الفوضى عبر أعماله العدائية في المنطقة، ونقلنا لهم موقفنا تجاه النظام الإيراني الذي نعلنه دائمًا، وبشكل واضح في كل المحافل، وآخرها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وشدد الجبير على أن موقف المملكة واضح وصريح بشأن دعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى، حيث قال: "موقف المملكة أعيده هنا لعلهم يسمعون: أوقفوا دعمكم للإرهاب، وسياسات الفوضى والتدمير، والتدخل في شؤون الدول العربية الداخلية، وتطوير أسلحة الدمار الشامل، وبرنامج الصواريخ الباليستية، تصرفوا كدولة طبيعية وليس كدولة مارقة راعية للإرهاب".

وبخصوص الحرب في اليمن، وتصرحات متحدث الحكومة الإيرانية علي ربيعي، قال الجبير: "بشأن ما أشار  إليه متحدث النظام الإيراني عن التهدئة في اليمن، فإن المملكة لم ولن تتحدث عن اليمن مع النظام الإيراني، فاليمن شأن اليمنيين بكافة مكوناتهم، وسبب أزمة اليمن هو الدور الإيراني المزعزع لاستقراره والمعطل للجهود السياسية فيه".

وأكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، أن آخر ما يريده النظام المارق في إيران هو التهدئة والسلام في اليمن، فهو الذي يزود أتباعه بالأسلحة والصواريخ التي تستهدف أبناء اليمن وأمن المملكة ودول المنطقة كجزء من نهج هذا النظام التوسعي الساعي، لفرض سيطرته على الدول العربية عبر الميليشيات التابعة له".

واختتم الجبير متسائلًا، "إن كان النظام الإيراني يريد السلام والتهدئة في اليمن، فلماذا لم يقدم عبر تاريخه أي مساعدات تنموية أو إنسانية للشعب اليمني الشقيق بدلًا من الدمار الذي تجلبه الأسلحة والصواريخ الباليستية؟!".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

"المقاول الندل".. محمد علي يتخلى عن صديقه في مرضه (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

"العقربة".. ليليان داود.. مرتزقة شعار «عيش حرية عدالة اجتماعية»

منذ حوالي 16 ساعة

جيران الإخوانى الهارب أحمد عطوان: "شخص وصولي ويبيع عرضه"

منذ حوالي 6 ساعات

"نهاية زمن أردوغان".. تقرير دولى: 3 سياسيين يهددون عرش الديكتاتور فى الانتخابات التركية المقبلة

ads

الصور

image description

أحمد فهمى وماجد المصرى وبيومى فؤاد فى حفل كأس إنيرجى للدراما

image description

بحضور نجوم الفن.. ندوة التناول الدرامى لدور المرأة فى المجتمع

image description

حفل نداء شرارة ورنا سماحة فى الأوبرا

image description

خبير فى الشئون التركية يكشف مؤامرة "أردوغان" ضد مصر

image description

افتتاح مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون

الأكثر قراءة

حل لغز مذبحة أبوالنمرس.. والقبض على الجاني

رسالة من انتصار السيسي للآباء والأمهات

"نهاية زمن أردوغان".. تقرير دولى: 3 سياسيين يهددون عرش الديكتاتور فى الانتخابات التركية المقبلة

قرار جديد من السعودية بشأن مزاولة الأنشطة للأجانب

أيام زمان

سر ضرب تحية كاريوكا لممثلة أمريكية بالحذاء في مهرجان "كان"

"حرمت والدها من الميراث".. تعرف على وصية الراحلة سوزان تميم

قبل الشهرة.. فيروز تغسل الصحون في بيت أهلها (صورة نادرة)

معلومات تعرفها للمرة الأولى عن إبراهيم سعفان.. وسبب رحيل 4 من أبنائه

الصحة

7 معلومات مذهلة عن القهوة

احذر.. المخ يصاب بالتعب بسبب التمارين الرياضية المفرطة

دراسة: الشيخوخة تمنع تطور السرطان

أخطر 10 أمراض يسببها التدخين للنساء

الرئيس نيوز

أمن الجيزة يكشف لغز مذبحة "عزبة أبو مسلم"

مصدر بـ"البترول" يكشف: حقيقة تخفيض أسعار البنزين بدءا من غد

مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "التخطيط" و"السياحة"

الأهلي: "الفتنة قادمة" في الشارع المصري بسبب مرتضى منصور

منوعات

وفاة 1600 هندي في الأمطار الموسمية خلال 4 أشهر

أبو السعود الإبيارى «حرامى» وإسماعيل يس أيضًا

كاميرات مراقبة سهلة الاختراق في موقع أمازون

رونالدو يكشف عن مجاله الجديد بعد كرة القدم

كشكول

رئيس جامعة الأزهر يعفي شقيقة الشهيدة أسماء الرفاعي من المصروفات

تكريم أوائل الخريجين بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية في طنطا

جامعة حلوان توقع اتفاقية لتطوير المجتمع مع البابا تواضروس الثانى

بالصور.. انطلاق مهرجان "الرياضة مستقبل وطن" بجامعة عين شمس

إسلام سياسي

منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية يوصي بإنشاء مركز دولي لمواجهة الأزمات

فلسطينيو الداخل يحيون الذكرى الـ19 لـ"هبة القدس والأقصى"

الجامعة العربية: الهوية الثقافية سلاح الدول العربية والإفريقية لمواجهة الإرهاب

السعودية تجدد تضامنها مع جهود مصر في محاربة الأرهاب


زيت وسكر

استمرار تلقي تظلمات المواطنين بمكاتب التموين

تعديل ضوابط التخصيص المباشر بوزارة الإسكان

ما هو الإلتهاب؟.. أكتشف الإجابة

أسماك طازجة بخصم 40%.. التفاصيل!

مقالات الرأي
ماجد حبته
سد النهضة.. كمان وكمان
منى رجب
وعى الشعب.. وضرورات المرحلة
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى استشهاد الأسقف الأنبا صموئيل
القس. رفعت فكرى
كيف تحيا سعيدًا؟
المزيد

الثقافة

حفل الفنانة هايدى موسى بـ "الموسيقى العربية"

مناقشة ديوان "عجلتى الــ١٢٦" بالحرية للإبداع

افتتاح معرض طبيعة صامتة للفنانة مهرى فودة الليلة

دار ثقافة تصدر رواية "الأحجار السبعة" للكاتبة سوسن يوسف

صفحتنا ع الفيس بوك