حبس "مستريحة" استولت على 35 مليون جنيه بزعم توظيفهم 4 أيام

أمرت نيابة الشئون المالية والتجارية، بحبس سيدة وزوجها لقيامهما بالاستيلاء على خمسة وثلاثون مليون جنيه وخمسمائة ألف دولار أمريكى من عدد من المواطنين بزعم توظيفها فى مجال الإستثمار العقارى، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى بمعرفة النيابة العامة فى القضية.



وذكرت التحريات الأمنية، بأن المتهمة تلقت مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنها لم تلتزم بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التى تلقاها منهم بلغت نحو 35 مليون جنيه ونصف مليون دولار أمريكى.



وأضافت التحريات أن، المتهمة اشتركت مع زوجها فى الاستيلاء على الأموال وزعما توظيف الأموال فى مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم وإلتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه إمتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والإستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.



وذكرت التحريات الأمنية قيام المتهمة بترك محل إقامتها والتخفى بزى النقاب واستئجار شقة بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وانتحال اسم مُستعار خشية ضبطها، وبتكثيف التحريات تم رصد مكان تواجدها، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطها حال تواجدها بالشقة المُشار إليها، كما تم ضبط زوجها بمحل إقامته بمصر الجديدة.