موعد مباراة الإسماعيلى والمصرى والقنوات الناقلة

يلتقي فريقا الإسماعيلي والمصري، اليوم الأربعاء، في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.



ومن المتوقع أن يُلعب دربي القناة على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، في ظل تجهيز كل فريق لنجومه للفوز بالمباراة.



موعد مباراة الإسماعيلي والمصري

وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، موعد مباراة الإسماعيلي والمصري على ملعب الجيش ببرج العرب في الخامسة والنصف مساءً.



القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والمصري

وتذاع المباراة على قناة "أون سبورت" عبر استديو تحليلي يضم نخبة من أفضل نجوم التحليل، وكذلك قناة "تايم سبورت"، بالإضافة إلى البث الأرضي.