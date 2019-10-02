موعد مباراة الأهلى والإنتاج الحربى والقنوات الناقلة

يلتقي فريقا الأهلي والإنتاج الحربي، اليوم الأربعاء، في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.



وأعلنت لجنة الحكام بالجبلاية، طاقم إدارة المباراة والذي يتكون من: محمد الصباحى ويعاونه سمير جمال وأحمد نوفل، بينما سيكون محمد سلامة ميدو حكما رابعا.



ويحتل النادي الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما يحتل الإنتاج الحربي المركز الثالث بعد فوزه في الجولة الأولى على اف سي مصر بثلاثة أهداف نظيفة.



موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، موعد المباراة في الثامنة مساءً اليوم الأربعاء، بينما يسبقها في نفس اليوم مباراتا الإسماعيلي والمصري على ملعب الجيش ببرج العرب في الخامسة والنصف مساءً، والاتحاد السكندري والجونة في نفس الموعد على ملعب استاد الإسكندرية.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإنتاج الحربي

وتذاع المباراة على قناة "أون سبورت" عبر استديو تحليلي يضم نخبة من أفضل نجوم التحليل، وكذلك قناة "تايم سبورت"، بالإضافة إلى البث الأرضي.