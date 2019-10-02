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اقتصاد

لأول مرة.. احتياطى مصر من النقد الأجنبى يتجاوز الـ45 مليار دولار

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 06:25 ص
جريدة الدستور
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أعلن البنك المركزي، ارتفاع أرصدة احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من 45 مليار دولار لأول مرة، مسجلة 45.118 مليار دولار بنهاية سبتمبر المنقضي.

وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 149 مليون دولار، حيث كان يسجل 44.969 مليار دولار بنهاية أغسطس.

ويعتبر المستوى الحالي هو الأعلى المسجل لدى البنك المركزي، متجاوزا مستوى نوفمبر الماضي الذي وصل إلى نحو 44.513 مليار دولار.

بذلك يكون الاحتياطي قد ارتفع بنحو 2.567 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري.

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