8.3 مليار دولار.. صافى تدفق دخل الاستثمار بالخارج فى 2019/2018

حقق ميزان دخل الاستثمار صافي تدفق للخارج بقيمة 8.309 مليار دولار، بنهاية العام المالي الماضي، مقابل 6.279 مليار دولار، بنهاية العام المالي السابق عليه، بزيادة 32% تقريبًا.



وكشفت بيانات ميزان المدفوعات حول ميزان الاستثمار أن متحصلات دخل الاستثمار ارتفع إلى نحو 1.014 مليار دولار في 2018/ 2019، مقابل 835.4 مليون دولار في الفترة المقابلة.



بينما ارتفعت مدفوعات دخل الاستثمار لتصل إلى 9.323 مليار دولار، بنهاية يونيو الماضي، مقابل 7.115 مليار دولار، بنهاية يونيو السابق عليه، بزيادة 31%.



ويتكون مدفوعات دخل الاستثمار من تحويلات الفوائد والتوزيعات على السندات، وتحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة في مصر، وتحويلات أرباح شركات البترول الأجنبية، بجانب الأرباح المحتجزة، وفوائد الدين الخارجي، ومدفوعات أخرى.