8.3 مليار دولار.. صافى تدفق دخل الاستثمار بالخارج فى 2019/2018
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 01:41 ص
حقق ميزان دخل الاستثمار صافي تدفق للخارج بقيمة 8.309 مليار دولار، بنهاية العام المالي الماضي، مقابل 6.279 مليار دولار، بنهاية العام المالي السابق عليه، بزيادة 32% تقريبًا.
وكشفت بيانات ميزان المدفوعات حول ميزان الاستثمار أن متحصلات دخل الاستثمار ارتفع إلى نحو 1.014 مليار دولار في 2018/ 2019، مقابل 835.4 مليون دولار في الفترة المقابلة.
بينما ارتفعت مدفوعات دخل الاستثمار لتصل إلى 9.323 مليار دولار، بنهاية يونيو الماضي، مقابل 7.115 مليار دولار، بنهاية يونيو السابق عليه، بزيادة 31%.
ويتكون مدفوعات دخل الاستثمار من تحويلات الفوائد والتوزيعات على السندات، وتحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة في مصر، وتحويلات أرباح شركات البترول الأجنبية، بجانب الأرباح المحتجزة، وفوائد الدين الخارجي، ومدفوعات أخرى.
وكشفت بيانات ميزان المدفوعات حول ميزان الاستثمار أن متحصلات دخل الاستثمار ارتفع إلى نحو 1.014 مليار دولار في 2018/ 2019، مقابل 835.4 مليون دولار في الفترة المقابلة.
بينما ارتفعت مدفوعات دخل الاستثمار لتصل إلى 9.323 مليار دولار، بنهاية يونيو الماضي، مقابل 7.115 مليار دولار، بنهاية يونيو السابق عليه، بزيادة 31%.
ويتكون مدفوعات دخل الاستثمار من تحويلات الفوائد والتوزيعات على السندات، وتحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة في مصر، وتحويلات أرباح شركات البترول الأجنبية، بجانب الأرباح المحتجزة، وفوائد الدين الخارجي، ومدفوعات أخرى.