تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر 23% خلال العام المالى الماضى

تراجع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر بنسبة 23%، نحو 1.8 مليار دولار، خلال العام المالي 2018/ 2019، مسجلًا 5.902 مليار دولار، مقارنة بـ7.719 مليار دولار في العام المالي السابق له 2017/ 2018.



وأوضحت بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزى المصرى، أن التراجع في الاستثمار الأجنبي المباشر جاء نتيجة لارتفاع التدفقات للخارج بما يفوق ارتفاع التدفقات للخارج.



وعلى صعيد الاستثمار المباشر خارج مصر ارتفع بقيمة 102.8 مليون دولار بنسبة 37.9% خلال العام المالي المنقضي، مسجلاً 374 مليون دولار خلال العام المالي 2018 /2019، مقابل 271.2 مليون دولار في العام المالي السابق.



وحقق ميزان المدفوعات الكلي عجزًا بقيمة 100 مليون دولار خلال العام المالي الماضي 2018 /2019 مقابل فائض بقيمة 12.7 مليار دولار في العام المالي السابق عليه.



وأضاف البنك أن النصف الثاني من العام المالي الماضي حقق فائضًا بقيمة 1.7 مليار دولار مما حد من العجز الكلي المحقق خلال النصف الأول من ذات العام.



وكان العجز الكلي المحقق خلال النصف الأول من العام المالي الجاري سجل نحو 1.7 مليار دولار.



وأشار إلى أن ميزان المعاملات الجاري حقق عجزًا بقيمة 8.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقابل 6 مليارات دولار خلال العام المالي السابق عليه.



بينما حقق ميزان المعاملات المالية والرأسمالية صافي تدفق للداخل بقيمة 8.5 مليار دولار في العام المالى 2018/2019 مقابل 22 مليار دولار في العام المالي 2017 /2018.