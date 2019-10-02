عقدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورشة عمل حول (تقييم وتحليل المخاطر) بالمدن الجديدة التي ألقاها أحمد كمال رشاد مسئول التأهيل لشهادات الأيزو بإدارة الجودة برئاسة الهيئة.



وقال رشاد، إن ورشة العمل تشمل برنامج تدريبي بعنوان (مفاهيم السلامة والصحة المهنية) بالمدن ضمن أعمال المرحلة الثانية الذي تنظمه الإدارة العامة للإشراف على الجودة برئاسة المهندس أيوب متولي المشرف على الإدارة العامة للإشراف على الجودة بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحضور أعضاء أجهزة مدن المرحلة الثانية وهي: " الفيوم الجديدة – قنا الجديدة – بني سويف الجديدة – أسيوط الجديدة – العبور – إدارة الأمن برئاسة الهيئة – القاهرة الجديدة – السادات – بدر – العاشر من رمضان – الشيخ زايد".