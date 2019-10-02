12.6 مليار دولار أعلى إيرادات سياحية فى تاريخ مصر خلال عام واحد

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن إيرادات السياحة في مصر، ارتفعت بنسبة 28.2% خلال العام المالي الماضي، مقارنة بعام 2017-2018.



وبحسب بيان نشره البنك على موقعه الإلكتروني عن ميزان المدفوعات، سجلت إيرادات السياحة نحو 12.6 مليار دولار في عام 2018-2019 مقابل نحو 9.8 مليار دولار خلال العام قبل الماضي.



وقال البنك المركزي، إن الإيرادات من رسوم المرور بقناة السويس سجلت نحو 5 مليارات و730.7 مليون دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل نحو 5 مليارات و706.7 مليون دولار خلال عام 2017-2018.



وأضاف أن فائض الميزان الخدمي بميزان المدفوعات لمصر خلال العام المالي الماضي ارتفع بنسبة 17.2%، ليسجل نحو 13 مليار دولار مقابل نحو 11.1 مليار دولار خلال عام 2017-2018، وذلك نتيجة لارتفاع المتحصلات من الخدمات بما يفوق الارتفاع في مدفوعاتها.