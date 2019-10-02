12.6 مليار دولار أعلى إيرادات سياحية فى تاريخ مصر خلال عام واحد
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 01:44 ص
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن إيرادات السياحة في مصر، ارتفعت بنسبة 28.2% خلال العام المالي الماضي، مقارنة بعام 2017-2018.
وبحسب بيان نشره البنك على موقعه الإلكتروني عن ميزان المدفوعات، سجلت إيرادات السياحة نحو 12.6 مليار دولار في عام 2018-2019 مقابل نحو 9.8 مليار دولار خلال العام قبل الماضي.
وقال البنك المركزي، إن الإيرادات من رسوم المرور بقناة السويس سجلت نحو 5 مليارات و730.7 مليون دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل نحو 5 مليارات و706.7 مليون دولار خلال عام 2017-2018.
وأضاف أن فائض الميزان الخدمي بميزان المدفوعات لمصر خلال العام المالي الماضي ارتفع بنسبة 17.2%، ليسجل نحو 13 مليار دولار مقابل نحو 11.1 مليار دولار خلال عام 2017-2018، وذلك نتيجة لارتفاع المتحصلات من الخدمات بما يفوق الارتفاع في مدفوعاتها.
وبحسب بيان نشره البنك على موقعه الإلكتروني عن ميزان المدفوعات، سجلت إيرادات السياحة نحو 12.6 مليار دولار في عام 2018-2019 مقابل نحو 9.8 مليار دولار خلال العام قبل الماضي.
وقال البنك المركزي، إن الإيرادات من رسوم المرور بقناة السويس سجلت نحو 5 مليارات و730.7 مليون دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل نحو 5 مليارات و706.7 مليون دولار خلال عام 2017-2018.
وأضاف أن فائض الميزان الخدمي بميزان المدفوعات لمصر خلال العام المالي الماضي ارتفع بنسبة 17.2%، ليسجل نحو 13 مليار دولار مقابل نحو 11.1 مليار دولار خلال عام 2017-2018، وذلك نتيجة لارتفاع المتحصلات من الخدمات بما يفوق الارتفاع في مدفوعاتها.