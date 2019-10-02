مسئولي المجتمعات العمرانية يتفقدوا المشروعات السكنية بالقاهرة الجديدة

قام المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشئون تطوير وتنمية المدن، يرافقه المهندس جمال طلعت مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بزيارة تفقديه لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة شملت مشروع جنة للإسكان الفاخر وسكن مصر للإسكان المتوسط كما تفقدوا الأعمال الجاري تنفيذها بمحاور وطرق المدينة.



وفي سياق متصل عقد النجار، اجتماعًا بمقر جهاز التجمع الأول مع شركة البصريات بدار مصر القرنفل لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها وحل المشاكل الخاصة بالمصاعد بحضور كلًا من: المهندس أحمد مصطفى نائب جهاز التجمع الأول، والمهندس عادل عبد العزيز نائب جهاز التجمع الثالث، وعدد من المسئولين.