تنفيذ 1003 أحكام قضائية فى المنيا

تمكنت وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن المنيا بالتعاون والتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمراكز ومدن المحافظة من ضبط 1003 أحكام قضائية مختلفة، خلال حملة أمنية مكبرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم لتنفيذ الأحكام الصادرة عليهم.



كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا من العميد مجدي سالم، مدير إدارة البحث الجنائي، بنجاح مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن المنيا بالتعاون والتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمراكز ومدن المحافظة من ضبط 1003 أحكام قضائية مختلفة من بينها أحكام جنائية وآخرى أحكام حبس جزئي ومستأنف.



تم التحفظ على المتهمين الذين تم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم لتنفيذ الحكام الصادرة عليهم وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات.