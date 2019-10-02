وفد هيئة الاستثمار يتفقد المنطقة الحرة بعتاقة بخليج السويس

في إطار التعاون المشترك بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للاستثمار، قام كل من المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد عبدالله مشهور، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالسويس، بزيارة المنطقة الحرة بعتاقة، وكان في استقبالهما المهندسة أسماء مخلوف، نائب رئيس الجهاز شمال خليج السويس.



وخلال الزيارة تفقد وفد هيئة الاستثمار المنطقة الحرة بعتاقة في نطاق جهاز تنمية شمال خليج السويس وتم التشاور في بعض الأمور التي تخص مستثمري المنطقة وخدمة المستثمرين وتوفير الخدمات لهم.



وأسفر القاء بين جهاز شمال خليج السويس بعد مناقشة ودراسة العديد من الموضوعات الهامة بين الطرفان، وتم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجهتين يضمن دعم ودفع عجلة التنمية والاستثمار بالمنطقة.