طرح مناقصة لصيانة شبكات المياه والرى الصرف بأسوان الجديدة

أعلن المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، طرح مناقصة لتنفيذ أعمال الصيانة والحراسة لشبكات المياه والري والصرف الصحي وخزان الموازنة لعدة مناطق بالحي الأول والثاني والثالث بالمدينة، مضيفًا أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر جهاز المدينة، وذلك نظير سداد مبلغ قدره 500 جنيهًا.



وأشار رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، إلى أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 70 ألف جنيه، ويزاد بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي، موضحًا أن جلسة الاستفسارات ستعقد يوم الأربعاء الموافق 16 أكتوبر بمقر الجهاز، بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأربعاء 30 أكتوبر الجاري.

