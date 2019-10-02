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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأربعاء 2 أكتوبر 2019

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:20 ص
جريدة الدستور
سارة ساويرس
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم، الأربعاء 2 أكتوبر 2019، لجميع الأبراج الفلكية، كالنحو التالي.

الحمل
مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم الوعود الكثيرة، وقد تطرأ أحداث مناسبة تشجعك على البناء والتقدم نحو تنفيذ الأهداف.
عاطفيًا: يكون المناخ العاطفي جيدًا وتؤدي المصادفات دورًا ايجابيًا ويتدخل القدر للوقوف إلى جانبك ودعمك في مواقفك وقراراتك.
صحيًا: إذا كنت تبدو شاحب الوجه وتظهر الجيوب السود تحت عينيك بشكل واضح، فمرد ذلك قلة النوم التي تلازمك منذ مدة.

الثور
مهنيًا: يوم معقد ومرهق، فتجنب العقبات المتعلقة ببعض الممتلكات، لا تتسرع في عملية بيع، كذلك قد تتأجل مواعيد ومشاريع بصورة فجائية.
عاطفيًا: تواجه بعض الاضطراب في العلاقة بالشريك، لا يكون سببه اختلاف الطباع بينكما بل لانعدام الثقة شبه الكامل.
صحيًا: أغن نظامك الغذائي بالخضار والفاكهة والحبوب الكاملة والبقوليات فهي غنية بالألياف الغذائية التي تؤدي دورًا مهمًا في تحسين حركة الأمعاء وتفادي الإمساك والنفخة.

الجوزاء
مهنيًا: قد تتأخر بعض المعاملات والاوراق وتخيب آمالك على كل المستويات، وتلاقي صعوبة أكثر في التعاطي مع كل الشؤون.
عاطفيًا: تملك مفتاح الحظ عاطفيًا فلا تتردد في اللجوء الى استعماله، بادر الى الخطوة الاولى، وبالتأكيد لا تسمح للمتطفلين بإلحاق الاذى بالعلاقة.
صحيًا: تشعر بغضب وبتوتر في أعصابك ما يهد من عافيتك، ابتعد عن محيطك قليلًا ولا تصب جام غضبك على الآخرين.

السرطان
مهنيًا: التعاطي مع بعض الأمور بجدية أكبر يكون أفضل الحلول التي يمكن أن تحقق من خلالها أهدافك.
عاطفيًا: إذا كان الشريك غير مرتاح حاول أن تبحث أسباب الخلاف معه، فهذا يمنحك مجالًا أكبر لقول الحقيقة.
صحيًا: تنجح في المحافظة على حيويتك متبعًا القواعد الأساسية لحسن استدراك المشاكل الصحية التي قد تصيبك.

الأسد
مهنيًا: تغيير للأفضل في الحقل الذي تعمل فيه، لذا لا عذر لديك لعدم خوض التجارب فالفرص سانحة ولا تنقصك الجرأة ولا الكفاءة.
عاطفيًا: قد تطرأ تغييرات مربكة او تعيش مغامرات دقيقة، حذار الهوس والغيرة وحب التملكية وابتعد عن الأنانية.
صحيًا: تفاؤلك الدائم وأخذ الأمور ببساطة يحولان دون تأزم أوضاعك النفسية أكثر فأكثر، وبفضل الطاقة التي تتحلى بها تتمكن من مواجهة ما يزعجك بطريقة فضلى.

العذراء
تكتشف أنك كنت تفعل أمرًا ما بصورة خاطئة منذ مدة طويلة، وأضعت على نفسك الكثير بعدم انتباهك إلى كيفية فعل الأمور.
عاطفيًا: لا يزال أمامك متسع من الوقت للتعامل مع الأزمة التي نشأت بينك وبين الشريك قبل أن تتحول إلى مشكلة كبيرة لا يمكن السيطرة عليها.
صحيًا: تجنّب الحلويات الصناعية لأنها ليست آمنة كما تتخيل، أمامك الكثير من البدائل الطبيعية بدلًا من هذه المواد المصنعة المسببة للضرر.

الميزان
مهنيًا: تكتسب معلومات كثيرة، وتقوم بزيارات عمل لتبادل الآراء والأفكار مع من سبقوك في مجالك المهني
عاطفيًا: يعدك اليوم بأفراح عاطفية ويجعل الحياة تدب فيك ويتحدث عن انسجام وتناغم أو وقوع في الغرام
صحيًا: تتحسن صحتك وتكون مليئًا بالحيوية وبالرغبة الكبيرة في الاستفادة من أوقات فراغك لممارسة هواياتك المتعددة

العقرب
مهنيًا: تكون ملمًّا بأوضاع كثيرة وبدور تؤديه، ابتعد عن العدائية، واستفد من الأجواء لخوض مشاريع جديدة
عاطفيًا: لن تكون وحيدًا ولن تتعرقل محاولاتك في زيادة رصيدك لدى الشريك أو تحسين الانطباع عنك في محيطك العاطفي
صحيًا: يمتلكك دائمًا هاجس الخوف من مستقبل صحي مقلق، عليك ممارسة الرياضة للمحافظة على وضعك سليمًا نوعًا ما

القوس
مهنيًا: عليك أن تعالج اليوم الكثير من الأمور بطريقة هادئة من دون توتر وقلق، أنت قريب جدًا من تحقيق أهدافك، ولكن عليك أن تبذل المزيد من الجهد
عاطفيًا: لا تتورط في علاقات أنت تدرك أنها لن تنجح، وحاول أن تفكر مليًا قبل الإقدام على أي خطوة جديدة على الصعيد العاطفي
صحيًا: أنت تحتاج إلى ممارسة الرياضة لتتمكن من استعادة لياقتك البدنية التي اهملتها في الفترة الماضية، لذا حاول تخصيص بعض الوقت للقيام بنشاطات مختلفة

الجدي
مهنيًا: لا تلم أحدًا ولا تتذمر، إحذر الارتباك بسبب ظروف طارئة، قد تنقلب بعض الأوضاع، أو تضطر إلى مواجهة حالة جديدة، وتحاش التصرّفات الانفعالية.
عاطفيًا: تراوح مكانك وتسيطر عليك الأفكار السود ويخيم التشاؤم، إياك والمجازفة فانت تفتقد كليًا الطاقة.
صحيًا: تجد نفسك منزعجًا ولا تشعر بالراحة المعهودة، ويمكن أن يكون السبب تراكم التعب الجسدي والتوتر العصبي.

الدلو
مهنيًا: تبدو واثقا بنفسك ومنفتحًا على كل الآفاق، وقادرًا على إدارة الآخرين بحكمة، وتفرح لانفراج مالي أو نجاح صفقة تجارية.
عاطفيًا: تبدو الانفعالات العاطفية شديدة، وتعرف لقاء استثنائيًا، عقلك الراجح يوحي بالثقة، وأسلوبك في التعامل مع الشريك متزن وسليم.
صحيًا: تمضي وقتًا طويلًا جالسًا وراء مكتبك، عليك بالاسترخاء والقيام ببعض التمارين الرياضية الخفيفة وذلك لتحسين حركة الدورة الدموية.

الحوت
مهنيًا: تتحسن نظرتك إلى الحياة، وقد تفرح بممارسة مهنة تعجبك، حاول ترتيب الأجواء وحصّن دفاعاتك النفسية.
عاطفيًا: تتحسن حياتك العاطفية وتفرح لاجتماع قريب، باستطاعتك ترك انطباعات إيجابية والحصول على ما تريد من الشريك.
صحيًا: يراوح وضعك الصحي بين الجيد والمتذبذب، تبعًا للظروف التي تمر بها والمسؤوليات الكثيرة الملقاة على عاتقك.

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