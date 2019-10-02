"المجتمعات العمرانية" تطالب الشركات بسرعة إنجاز "الإسكان الاجتماعى"

قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمشروع 645 عمارة للإسكان الاجتماعي بمنطقة "ابني بيتك" بحدائق أكتوبر، رافقه خلالها المهندس أشرف فتحي رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، والمهندس أحمد حسن معاون رئيس الجهاز، ومديري الإدارات المختلفة.



وأكد "بهجات" على أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حريصة على تنمية المدن الجديدة، والإسهام في تطوير منظومة الخدمات والتنمية العمرانية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الإسكان لتخفيض الكثافة السكانية في المدن القديمة.



وشدد مساعد نائب رئيس هيئة المجمعات العمرانية لقطاع التنمية، على الشركات القائمة بالتنفيذ بسرعة الإنجاز للانتهاء من المشروع في المواعيد والتوقيتات المحددة.