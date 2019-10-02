تحرير 3991 مخالفة مرورية فى المنيا

نجحت حملة مرورية مكبرة بشوارع وميادين ومواقف سيارات الأجرة بمراكز ومدن محافظة المنيا في تحرير 3 الاف و991 مخالفة مرورية وضبط 3 سائقين يتعاطون مواد مخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة بالمحافظة.



ونجحت مباحث المرور تحت إشراف العميد عادل جلال مدير إدارة المرور بالمنيا في تنفيذ حملة مرورية مكبرة بشوارع وميادين ومواقف سيارات الأجرة بمراكز ومدن المحافظة وتحرير 3 الاف و991 مخالفة مرورية متنوعة من بينها: مخالفات سيارات ودراجات بخارية دون لوحات معدنية وأخرى غير مرخصة وضبط سيارات تخالف قواعد المرور بالسير عكس الاتجاه أو الانتظار في أماكن ممنوع الانتظار بها كما تم ضبط سائقين سيارات أجرة لقيامهم بتحصيل أجرة أكثر من التعريفة المقررة.



وفي إطار حملة الكشف عن تعاطي سائقي الطرق السريعة بالمحافظة للمواد المخدرة أثناء القيادة تم فحص عينة 59 سائق أسفرت عن اكتشاف إيجابية عينة 3 سائقين يتعاطون مواد مخدرة أثناء القيادة بينما امتنع سائق عن إجراء التحليل فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.