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محافظات

إزالة 14 حالة تعدى على نهر النيل والمسطحات المائية بالمنيا

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:26 ص
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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قامت حملة أمنية ضمت أجهزة البحث الجنائي وشرطة المسطحات المائية بالمنيا، بالتعاون مع مسئولي الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، بإزالة 7 حالات تعدي على نهر النيل، وضبط 7 مخالفات على المسطحات المائية بالمحافظة.

وكانت حملة أمنية ضمت أجهزة البحث الجنائي وشرطة المسطحات المائية مدعومة بقوات قتالية من فرق الأمن بقيادة العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، وتحت إشراف اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تمكنت من إزالة 7 حالات تعدي علي نهر النيل، من بينها مخالفات تتعلق بمياه الري وآخري بالصيد بدون تصريح، ومخالفات البناء علي ضفاف النيل، وإلقاء مخلفات لتلويث مياهه.

كما تم ضبط 7 مخالفات على المسطحات المائية، منها محاولة ردم أجزاء من هذه المسطحات أو الصيد بصورة غير قانونية (الصيد الجائر)، واستخدام المياه بصورة غير قانونية في الري.

تحرر عن المخالفات المحاضر اللازمة، والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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