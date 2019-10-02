حفل الفنانة هايدى موسى بـ "الموسيقى العربية"

تستقبل خشبة مسرح معهد الموسيقى العربية برمسيس٬ في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء٬ حفل غنائي موسيقي تحييه الفنانة هايدي موسي.



يشار إلى أن هايدي موسي التحقت بكورال الأطفال بفرقة سليم سحاب غنت للمرة الأولى فى التاسعة من عمرها خلال حفل في المدرسة ولقت ردود فعل إيجابية.



استمرت هايدي فى الأوبرا حتى الثامنة عشرة من عمرها شاركت فى الموسم الثانى من برنامج اكتشاف المواهب "آراب أيدول" ولكنها خرجت من المنافسة في المراحل الأولى وكررت المحاولة في برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي" وانضمت إليه فى الموسم الـ 11 ووصلت للتصفيات النهائية وحصلت على المركز الثاني، فيما مثلت للمرة الأولى فى مسلسل "لأعلى سعر".



سجلت 3 أغاني وهي: "وحدوه" من كلمات سيد حجاب وألحان أشرف السبكي٬ "مصر يا مهد الحضارة" من كلمات الشاعر السعودي محمد بن عبود العمودي، والأغنية الثالثة التي قدمها بها الفنان أحمد ماهر في حفل المسرح الكبير بدار الأوبرا، الأغنية باللهجة السعودية بعنوان "عساك تذكر" من كلمات محمد بن عبود العمودي.