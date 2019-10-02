مناقشة ديوان "عجلتى الــ١٢٦" بالحرية للإبداع

تستقبل قاعة توفيق الحكيم بمركز الحرية للإبداع٬ التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية٬ في السابعة من مساء اليوم الأربعاء٬ أمسية شعرية لمناقشة ديوان "عجلتي الــ١٢٦" للشاعر عماد عامر.



هذا ويناقش الديوان الناقد محمد عزب٬ والشاعر محمد مخيمر، فيما يدير اللقاء الشاعر حسني منصور.



ومن احدى قصائد الديوان:

ع السبورة

التباشير الملون

اللي اختارت تختار لونه

كان بيغريها بالرسم

بس الخوف

من الخطأ

ولسوعة العصاية

والبصة اللي بتكرهها

خلوها تختار الأحمر

بدأت ترسم

دايرة

الفصل اللي ف خيالها

كان بيبص ع تعابير الضحك

ع الوش اللي بترسمه

ع الشعر المنكوش

للواد أبو بالونه ف أيده

ولما زادت الهمهمة اضطرت

تختار لون تاني

عشان توضح الصورة

الميس

اللي كانت بتصحح الكراريس

بتبصلها ف أفكارها

فتحاول تداري الأحلام عنها.