افتتاح معرض طبيعة صامتة للفنانة مهرى فودة الليلة

يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية٬ في السابعة مساء اليوم٬ بمركز الجزيرة للفنون٬ معرض الفنانة سلوى رشدي بعنوان "تأثيرات الدخان" بقاعتي أحمد صبري وراغب عياد، كما يفتتح أيضا معرض الفنانة مهري فودة بعنوان "طبيعة صامتة" بقاعة الحسين فوزي. هذا ويستمر المعرضين حتى يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر الجاري.



وعن أعمال الفنانة "سلوى رشدى" يقول الدكتور عبد الغنى الشال٬ العميد الأسبق لكلية التربية الفنية جامعة حلوان: تتسم بالنشاط والتجريب الدائم ومحاولة استخلاص نتائج جديدة تتسم بالإبداع والجدية.



تسعى إلى تحقيق هدفين: علاج الرؤية الفنية ونموها الجمالى والتذوقى.



كما أنها تشير عن طريق غير مباشر لتراثنا الفنى والانتماء له منذ العصور القديمة المصرية فى لوحة زوسر الخزفية الموجودة الآن بالمتحف المصرى، وكذلك جداريات إسلامية منتشرة فى العالم الإسلامى سواء على المآذن أو المحاريب أو القصور والمنازل وغيرها. والاستفادة من تصميماتها وألوانها وقيمتها الفنية فى تشكيلات إبداعية جديدة معاصرة وهو مبدأ اجتماعى وفنى هام أيضًا.