دار ثقافة تصدر رواية "الأحجار السبعة" للكاتبة سوسن يوسف

صدرت حديثا عن دار ثقافة للنشر والتوزيع٬ رواية "الأحجار التسعة" من تأليف سوسن يوسف. ومما جاء على الغلاف الخلفي للرواية نقرأ: "الحب هو قيمة شعورية لا تستقيم إلّا بين طرفين، تواصلا أم تباعدا لا يهم، عاشوا في زمن واحد، أم أزمان متباعدة لا يهم، المهم هو تآلف روحيهما سواء كانت بعيدة أم قريبة.



تتناول الرواية قصة حب طفولي ظلت معلّقة في خيال عاشقين هما "خالد" و"فريدة"، فريدة التي قالت له طفلة: "زوجتك نفسي" و"خالد" الذي قال لها "قبلت" أهداها خاتمًا من الزبرجد الأخضر وتزوجت منه "لفظيًا لا كليًا" بعد أن أبلغت قلبها قرارها بالزواج منه، فمن قال أن الحب العذري لم يعد له وجود في هذا الزمان؟ ومن قال أن الأحلام لا تتحول إلى حقيقة عندما نكبر؟.