"صهد الشتاء" يرصد حياة الشاعرة مجدى نجيب بملتقى المنيرة

يقام بملتقى المنيرة الثقافى٬ فى تمام السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء٬ عرض للفيلم الوثائقي "صهد الشتا" للمخرجة ألفت عثمان٬ الفيلم يحكى حياة الشاعر الكبير مجدى نجيب. يعقب العرض حوار مع مخرجته يديره أسامة عرابى.



وعن الفيلم تقول ألفت عثمان إن مجدي نجيب ابتعد عن الأضواء والصخب، وأنكر ذاته ووهب فنه للوطن، رغم تعرضه للسجن في بداية حياته ومحاولات استبعاده من قبل الأنظمة السياسية في مصر منذ الستينيات إلا أن فنه كان مقاوما عنيدا فأصبح موجودًا بقوة كشاعر ورسام منذ ديوانه الأول "صهد الشتا" الذي أحدث طفرة في شعر العامية في الستينيات ثم تبعها بستة دواوين أخرى نقلت لنا تجاربه العميقة المزلزلة.



مجدي نجيب، لم يبتذل أو ينحني يومًا، وذلك كان دافعًا لأصنع عنه فيلما يسجل أعماله الفنية الثرية وقد منحني هذا الشرف بعد أن تأكد من إيمانه بأن أعماله الفنية ليست ملكًا له بل ملكًا للوطن وللأجيال القادمة.