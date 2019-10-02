جامعة الوادى الجديد تعفى الطلاب الغير قادرين من المصروفات الدراسية

أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة عن إعفاء الطلاب الغير قادرين من المصروفات الدراسية، مؤكدا التزام جامعة الوادي الجديد بسداد تلك المصروفات بدلًا من الطلاب، وأنه على الطلاب التوجه لإدارات رعاية الشباب بالكليات لإنهاء إجراءات إعفاءهم من المصروفات.



وأكد "طنطاوي" أن دعم الجامعة للطلاب لا يتوقف عند دفع المصروفات الدراسية، فالجامعة استحدثت آليات فرعية داخل الكليات لرعاية طلابها ممن يواجهون صعوبات اقتصادية واجتماعية، مشيرا إلى إعفاء أبناء الشهداء والمصابين من دفع المصروفات الدراسية تقديرا لجهودهم وتضحياتهم.



هذا وقد أكد طنطاوي الانتهاء من تسكين المدينة الجامعية بعد الانتهاء من رفع كفائتها وأن تكلفة التغذية التي دفعها الطلاب لشهر سبتمبر تم ترحيلها لشهر أكتوبر.